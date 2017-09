Anderlecht is rond met Hein, Frutos twijfelt aan toekomst NVK/ MJR / NP

09u16 212 rv Anderlecht Anderlecht heeft een akkoord met Hein Vanhaezebrouck (53), die na het weekend - eindelijk - officieel T1 wordt in het Astridpark. Interim-coach Nicolás Frutos (36) twijfelt daarom aan zijn toekomst bij de club van zijn hart.

Het was eens te meer een opmerkelijke nieuwsdag, gisteren op Royal Sporting Club Anderlecht. Te beginnen om 12.30 uur. Middenin de berichtenstroom over de nakende komst van Hein Vanhaezebrouck ging interim-coach Nicolás Frutos zitten voor de traditionele persconferentie. Natuurlijk was Hein hét gespreksonderwerp bij uitstek. Zonder het rechtstreeks te zeggen, liet Frutos blijken dat de trainersvacature bij paars-wit zo goed als ingevuld is: "Vanhaezebrouck is een grote trainer."



De communicatie van Frutos zette Anderlecht voor het blok. Paars-wit, dat donderdag nog een communiqué had rondgestuurd waarin het met klem ontkende een akkoord te hebben met Vanhaezebrouck, stuurde bij. "RSCA bevestigt de interesse in het aanstellen van Hein Vanhaezebrouck als hoofdcoach. Hij heeft enkele dagen bedenktijd gevraagd." Al is die laatste zin er één om met een serieuze korrel zout te nemen. De onderhandelingen tussen Vanhaezebrouck, Van Holsbeeck en Mogi Bayat zijn inmiddels helemaal afgerond. Dat Anderlecht zelf bericht over "bedenktijd", is omdat het vandaag en morgen de focus wil leggen op de wedstrijd tegen Standard in plaats van de trainerskwestie. Volgens onze informatie zet Vanhaezebrouck na dit weekend zijn krabbel onder het driejarige contract dat op hem ligt te wachten.

Belhocine komt

Frutos zit zondag dus nog pro forma op de bank. Maar wat volgt er dan voor de Argentijn, die de voorbije jaren en vooral weken van de daken schreeuwde T1 van paars-wit te worden? "Zie ik mezelf voor een andere club werken? (zucht) Niet meteen. (herpakt zich) Ik bedoel: ik denk alleen aan de match van zondag", klonk het ontwijkend. "Ik ben nog altijd gelukkig. Ik vind dat ik, samen met de hele staf en alle spelers, de voorbije elf dagen zeer goed werk heb verricht. Buitengewoon goed, zelfs. Ik ben gelukkig. En ik hou nog steeds van Anderlecht. Dat was zo toen ik in Argentinië zat en op vraag van de club in het vliegtuig sprong om een speler te scouten. En dat zal zo zijn wanneer ik vijf jaar lang elders werk. Anderlecht zit in mijn hart."



Navraag leert dat de zelfverklaarde Mister Paars-Wit wel degelijk twijfelt over zijn toekomst bij de club. Twee jaar geleden kwam hij toe als 'performance manager', met als doel zich snel op te werken als hoofdcoach. Nu hij zijn kans(je) gekregen en niet gegrepen heeft, zal hij weer naar een andere plaats in het sportieve organigram moeten zoeken. Maar nóg drie jaar in de schaduw doorgroeien: dat is te veel van het goede voor de brandende ambitie van de Argentijn. Bovendien is het nog maar de vraag of hij na zijn korte maar zeer dominante invalbeurt als T1 nog wel voldoende krediet heeft binnen de club.



De vraag of hij ervoor openstaat om de assistent van Vanhaezebrouck te worden, beantwoordde Frutos maar half: "Ik heb alleszins nog niet met Hein gesproken." Na het weekend zal de Argentijn wel rond de tafel zitten met Vanhaezebrouck. Daarna zal er wellicht ook meer duidelijkheid komen over de samenstelling van de vernieuwde technische staf. Een zekerheid lijkt Karim Belhocine. De huidige technisch directeur van KV Kortrijk is een vertrouweling van Vanhaezebrouck en wil graag mee de overstap naar het Astridpark maken. Ook de naam van Bernd Thijs circuleert als potentiële assistent. Die ligt momenteel nog onder contract bij AA Gent, maar zou bereid zijn om zijn voormalige T1 te volgen naar het Astridpark. (NVK/MJR/NP)

