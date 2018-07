Anderlecht is PSV de baas na doelpuntenkermis achter gesloten deuren, Coucke is aandachtige toeschouwer DMM/MJR

07 juli 2018

17u55 0 Anderlecht Anderlecht heeft onder het toeziend oog van voorzitter Marc Coucke een geslaagde oefenpartij afgewerkt tegen PSV. Paars-wit, dat met tal van nieuwkomers aan de aftrap verscheen, haalde het na een doelpuntenkermis van de Nederlandse kampioen: 5-3.

De stage in Durbuy zit erop, hoog tijd voor Anderlecht om de benen te testen tegen een gelijkwaardige ploeg. Paars-wit gaf in Brussel achter gesloten deuren PSV partij en deed daarbij beroep op heel wat nieuwkomers. Didillon, Milic, Makarenko, Cobbaut, Musona en Dimata startten allemaal in de basis tegen de Lampenclub. Als klap op de vuurpijl kreeg Anderlecht na 9 minuten ook nog eens de voorsprong cadeau. Mistasten achterin bij PSV luidde de 0-1 voor Musona in.

Echt lang slaagde Anderlecht er wel niet in om van die voorsprong te genieten. Luuk de Jong wiste de vroege opener al na 14 minuten wedstrijd uit met een goed gemikte kopbal, terwijl Gaston Pereiro even later de rollen helemaal omdraaide. De Nederlandse kampioen aan de leiding na een knap geschoten vrije trap. Rusten bij 1-2.

Vanhaezebrouck verving tijdens de koffie Morioka voor Abazaj en ook Musona mocht gaan rusten. Een geslaagde ingreep want na twee minuten in de tweede helft stond het plots 3-2 voor Anderlecht. Gerkens en nieuwkomer Abazaj lieten er geen gras over groeien. Bergwijn evenmin, want nog eens twee minuten later viel de 3-3 al tegen het net.

Nog was het niet voorbij. Anderlecht kreeg halverwege het tweede bedrijf een elfmeter toegewezen waarop Dimata zich met verve van zijn taak kweet. Na een stevige portie wissels verzandde de partij onder de nadrukkelijke belangstelling van Marc Coucke en Luc Devroe. Het slotakkoord was voor kersvers spits Ivan Santini. De Kroaat maakte er in de slotminuten 5-3 van met zijn allereerste treffer voor paars-wit.

Opstelling Anderlecht

Anderlecht (eerste helft): Didillon - Sa - Bornauw - Milic - Saelemaekers - Gerkens -Makarenko - Cobbaut - Musona - Dimata - Morioka

Anderlecht (tweede helft): Didillon (68' De Jong) - Sa (68' Appiah)- Bornauw (68' Dante) - Milic (68' Delcroix)- Saelemaekers (68' Sowah) - Gerkens (68' Amuzu)-Makarenko (68' Kayembe) - Cobbaut (68' Obradovic) - Lokongo - Dimata (68' Santini)- Abazaj

Meer over Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal