Anderlecht is inefficiënt en blijft steken op 0-0 tegen Nantes, dat ziet ook Mogi Bayat PJC

25 juli 2020

18u01 10 Anderlecht Anderlecht is (nog?) geen doelpuntenmachine. Tegen Nantes scoorde het niet: 0-0.

Veel bekende gezichten bij Nantes. Onder meer Appiah, Moses Simon, Limbombe, Emond en Coulibaly kregen speelminuten.

Anderlecht speelde een goeie eerste helft tegen Nantes, zag ook makelaar Mogi Bayat. Paars-wit gaf niks weg - het centrale duo Cobbaut-Luckassen was sterk - en had voldoende kansen om op voorsprong te komen. Amuzu besloot evenwel te slap, terwijl een voorzet van Murillo werd weggewerkt in hoekschop. Dimata mocht dan weer een penalty claimen, vreemd genoeg ging de bal niet op de stip. RSCA, met ook Trebel, was collectief goed, maar net als vorig seizoen niet efficiënt genoeg.

Bij de rust haalden Vincent Kompany - actief coachend langs de zijlijn - en Frank Vercauteren Dimata naar de kant voor Colassin, Roofe (licht geblesseerd) ontbrak. Daarnaast kwamen ook Kayembe en Zulj erin. Die laatste kreeg de beste mogelijkheid op 1-0, hij stuitte tot twee keer toe op de doelman. Aan de overzijde trof Simon de paal. De opgedaagde fans buiten het complex aan één van de hekken konden dat onmogelijk zien, zij stonden veel te ver, maar goals kónden ze niet missen: 0-0.

In het slot was er nog slecht nieuws, toen Amuzu een pijnlijke tik incasseerde en naar de kant moest. Het is moeilijk in te schatten of en hoe lang hij out zal zijn.

ANDERLECHT-NANTES 0-0

ANDERLECHT: Van Crombrugge; Murillo (46’ Kayembe), Luckassen, Cobbaut, Sardella; Kana (46’ Zulj), Trebel (76’ Kana), Vlap; Amuzu, Dimata (46’ Colassin), Doku

Toch fans

Op Neerpede zijn geen fans toegelaten, maar aan het begin van de tweede helft was er in de verte toch wat paarse rook te zien.



