Anderlecht informeert naar Wesley Hoedt

05 september 2020

22u05 0

Engelse bronnen maken gewag van een nakende transfer van Wesley Hoedt (26) naar Anderlecht. Navraag leert ons dat paars-wit effectief navraag deed naar de Nederlandse verdediger van Southampton, maar een akkoord is vandaag allerminst aan de orde. Hoedt was vorig seizoen een sterkhouder op uitleenbasis bij Antwerp en staat niet afkerig tegenover een nieuw avontuur in België. Anderlecht zoekt versterking centraal achterin, Hoedt is zeker niet de enige naam op de shortlist.

