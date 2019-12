Anderlecht in open brief aan fans: “Blijkt dit een overgangsjaar? So be it” PJC

12 december 2019

18u26 0 RSC Anderlecht Anderlecht heeft een open brief gelanceerd op zijn website. Daarin leggen Marc Coucke, Michael Verschueren, Frank Vercauteren en Vincent Kompany uit hoe ze Anderlecht binnen de drie jaar opnieuw naar de top willen brengen. “Blijkt het dit seizoen een overgangsjaar, dan moeten we zeggen: so be it.”

Het zijn moeilijke maanden voor Anderlecht, zonder Europees voetbal en zonder goeie prestaties in eigen land. Dat zorgde voor onrust rond de club, maar die countert Anderlecht nu via een open brief. Daarin geeft Anderlecht aan dat het ingezien heeft dat het drastisch moest ingrijpen om niet op drift te raken. Daarvoor analyseerde het verschillende situaties in het Europese voetbal, zoals de neerwaartse spiraal van Man United en de heropleving van Liverpool.

Anderlecht ziet enkele obstakels om aan te knopen met de successen van het verleden. Er is een te grote spelerskern - liefst 48 spelers - en een te lage Current Impact Score (robuuste datascore die de individuele kwaliteit van een speler meet, afgekort CIS). Om dat laatste element bij te spijkeren, wordt paars-wit bijgestaan door Lee Mooney, de voormalige Director of Data Science van Manchester City, die mee bouwde aan één van de sterkste teams uit de Premier League. Dat de CSI van Anderlecht laag is, hangt volgens RSCA ook af van het hoge aantal jongeren, maar de club geeft aan dat leergeld te willen betalen. Daarnaast een verklaring voor de slechte vorm: de spelers met de hoogste CSI (Nasri, Kompany, Chadli en Roofe) waren vaak geblesseerd.

Blijkt dit een overgangsjaar, dan moeten we zeggen: so be it” Anderlecht

Anderlecht geeft zich 3 jaar de tijd

Om dat alles te corrigeren, geeft Anderlecht zichzelf drie jaar de tijd. “Voor de club en de kern zou het een beloning zijn om dit seizoen Europees voetbal te halen”, staat er te lezen. “Daar gaan we vol voor. Blijkt het alsnog een overgangsjaar, dan moeten we zeggen: so be it.” Vanaf volgend jaar wil Anderlecht meedoen voor de top vier en minstens Europees voetbal halen, het jaar nadien is de titel het doel.

