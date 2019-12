Anderlecht in open brief aan fans: “Blijkt dit een overgangsjaar? So be it” PJC

12 december 2019

18u26 46 RSC Anderlecht Anderlecht heeft een open brief gelanceerd op zijn website. Daarin leggen Marc Coucke, Michael Verschueren, Frank Vercauteren en Vincent Kompany uit hoe ze Anderlecht binnen de drie jaar opnieuw naar de top willen brengen. “Blijkt het dit seizoen een overgangsjaar, dan moeten we zeggen: so be it.”

Het zijn moeilijke maanden voor Anderlecht, zonder Europees voetbal en zonder goeie prestaties in eigen land. Dat zorgde voor onrust rond de club, maar die countert Anderlecht nu via een open brief. Daarin geeft Anderlecht aan dat het ingezien heeft dat het drastisch moest ingrijpen om niet op drift te raken. Daarvoor analyseerde het verschillende situaties in het Europese voetbal, zoals de neerwaartse spiraal van Man United en de heropleving van Liverpool.

Anderlecht ziet enkele obstakels om aan te knopen met de successen van het verleden. Er is een te grote spelerskern - liefst 48 spelers - en een te lage Current Impact Score (robuuste datascore die de individuele kwaliteit van een speler meet, afgekort CIS). Om dat laatste element bij te spijkeren, wordt paars-wit bijgestaan door Lee Mooney, de voormalige Director of Data Science van Manchester City, die mee bouwde aan één van de sterkste teams uit de Premier League. Dat de CIS van Anderlecht laag is, hangt volgens RSCA ook af van het hoge aantal jongeren, maar de club geeft aan dat leergeld te willen betalen. Daarnaast een verklaring voor de slechte vorm: de spelers met de hoogste CSI (Nasri, Kompany, Chadli en Roofe) waren vaak geblesseerd.

Blijkt dit een overgangsjaar, dan moeten we zeggen: so be it” Anderlecht

Anderlecht geeft zich 3 jaar de tijd

Om dat alles te corrigeren, geeft Anderlecht zichzelf drie jaar de tijd. “Voor de club en de kern zou het een beloning zijn om dit seizoen Europees voetbal te halen”, staat er te lezen. “Daar gaan we vol voor. Blijkt het alsnog een overgangsjaar, dan moeten we zeggen: so be it.” Vanaf volgend jaar wil Anderlecht meedoen voor de top vier en minstens Europees voetbal halen, het jaar nadien is de titel het doel.

Lees hier de integrale open brief vanop de Facebookpagina van Anderlecht

OPEN BRIEF AAN FANS DECEMBER 2019 – SPORTIEVE LEIDING RSC ANDERLECHT

Beste fans,

Wat RSC Anderlecht betreft, zijn wij de grootste believers. We kennen de ingrediënten van het impressionante verleden van de club als de beste. Daarom willen we ons niet gek laten maken als we er vandaag nog niet altijd in slagen resultaten te halen.

Wij werken dag en nacht aan de toekomst van onze club. En hoewel jullie geloof in ‘the process’ soms op de proef wordt gesteld, durven we zeggen: De toekomst van onze club is rooskleurig. Hier is waarom wij de grootste believers blijven:

We hebben op tijd ingeschat dat het, om de club in betere vaarwateren te krijgen, niet zou volstaan om simpelweg nieuwe pleisters op oude wonden te leggen. Chirurgisch ingrijpen was nodig.

Geen enkele club is too big to fail. Ook RSC Anderlecht niet. De operatie is bezig. Dat gaat gepaard met pijn, en dat is niet erg. Het herstel volgt een strikt plan dat de club terug robuust zal maken.

Dat plan, in een notendop, is:

1. We zijn de spelidentiteit van de club aan het herdefiniëren en moderniseren om op termijn jullie paarse harten weer sneller te doen slaan.

2. We bouwen binnen een strak afgebakend budget (omwille van de Financial Fair Play regels) aan een uitgebalanceerde kern, vertrekkende vanuit de eigen jeugd, die op termijn kwalitatief in staat is de nieuwe spelidentiteit week na week op de mat te leggen en prijzen te pakken.

Dit zijn in grote lijnen de ‘prioriteiten’:

2019-2020

Prioriteit 1: RSCA terug in contact brengen met zijn verloren voetbalidentiteit: attractief, technisch en aanvallend voetbal.

Prioriteit 2: De best mogelijke ploeg samenstellen uit de huidige kern: jong, eigen gekweekt talent omringd door ervaren toppers.

Prioriteit 3: Jullie op zoveel mogelijk wedstrijdmomenten blij maken en al de basis van onze vernieuwde voetbalidentiteit proberen te tonen.

Prioriteit 4: Scoutingapparaat verder moderniseren, de kern optimaliseren (uitgaande en inkomende transfers) binnen een strikt afgebakend budget.

We zijn dit seizoen begonnen met erg veel ambitie. Een aantal wedstrijden zijn niet gelopen zoals verwacht. We kennen daarenboven extreem veel medische tegenslagen. Maar we gaan ons wel altijd volledig geven, knokken voor elk punt.

Voor deze spelerskern en voor de club zou het een zegen/beloning zijn om dit seizoen Europees voetbal te halen. Daar blijven we vol voor gaan. Blijkt het alsnog een overgangsjaar, dan moeten we zeggen: so be it.

2020-2021

Prioriteit 1: Onze -aan de basis- jonge kern versterken met nieuwe spelers, die voldoen aan het juiste data-, financieel- en voetbalprofiel.

Prioriteit 2: Verder doen groeien van de aanvallende voetbalidentiteit en dat spel week na week aan jullie tonen.

Prioriteit 3: Opnieuw 1 à 2 beloftevolle jonge spelers de stap laten zetten naar de A-kern

We willen meedoen voor een plaats in de top 4 en minimum Europees voetbal halen.

2021-2022

Prioriteit 1: Met een solide, uitgebalanceerde kern het hele seizoen bovenaan het klassement meedoen met systematisch dominant voetbal

Prioriteit 2: In Europa laten zien waar RSC Anderlecht voetbal voor staat en verrassen met aantrekkelijk voetbal

We spelen voor de titel en mikken op het halen van de Champions League.

De club moet opnieuw klaar zijn voor duurzaam sportief succes.

Hier geloven we in.

Het plan zit goed in elkaar. We werken methodologisch. We kennen de problemen, maar ook de oplossingen.

Waarom lukt het vandaag nog niet? Dat vraagt een beetje duiding, geen excuses.

We spelen vandaag met een historisch jong (en Belgisch) elftal. Het is uniek in ons land dat een ploeg met zoveel Belgen en eigen opgeleide, kwaliteitsvolle jongeren aan de aftrap komt.

Als deze jongeren in de ploeg staan, is dat niet omdat ze jong zijn, wel omdat zij op dit moment de beste zijn. Iedereen krijgt zijn kans. We evalueren eerlijk en selecteren match per match de spelers die op dat moment het meeste kwaliteit op het veld brengen.

Het was onze strategie deze jongeren op het veld te omringen met ervaren toppers. We kennen helaas ongezien veel pech wat betreft blessures van die ervaren spelers. Ze haalden door omstandigheden nog niet het vooropgestelde rendement. Maar intussen staan ze de jongeren vandaag naast het veld bij met hun ervaring en advies.

We hopen de ‘seniors’ zo snel mogelijk terug beschikbaar te hebben op het veld. Hoewel we in het klassement achterop hinken, zijn we er van overtuigd dat we jullie dit seizoen nog vaak kunnen verrassen met het voetbal dat we voor ogen hebben. Maar we zijn ook realistisch genoeg om te weten dat we nog regelmatig het deksel op de neus kunnen krijgen.

Omdat het nog niet lukt. Omdat we de gouden middenweg zoeken tussen goed voetbal en resultaat. We zullen daarom jullie geduld en geloof mogelijks op de proef stellen. Jullie soms ontgoochelen of doen twijfelen. Want we weten maar al te goed, beste fans, dat de laatste jaren ook voor jullie pijn hebben gedaan. We hebben die pijn mee gevoeld. Als we er samen in geloven, wordt de toekomst mooi. We zijn elkaars bondgenoten. Kijk niet naar de bijzaken. Don’t believe the drama. De klappen die van buitenaf komen, incasseren we samen. Fans, spelers, partners, bestuur. Het is misschien, zoals wel vaker in het voetbal, een beetje “wij tegen de rest”.

We are Anderlecht.

Er liggen gigantische wedstrijden voor ons. Uit op Standard, thuis tegen Brugge en Genk, uit tegen Antwerp en vlak na nieuwjaar nog eens tegen Club Brugge. Het is het moment om de rug te rechten. We kunnen jullie niet genoeg bedanken om heel dit seizoen al zo massaal achter ons gestaan te hebben. Dat is uniek. Nooit gezien.

It means the world to us. Als we er samen in geloven, wordt de toekomst mooi. Jullie club is in goede handen. We timmeren samen aan de weg met gelijkgestemden die wéten wat winnen is.

Beste groeten,

Michael, Frank, Vincent, Jo en Marc

Een tweede open brief vanop de site van Anderlecht : ‘ De weg van RSC Anderlecht naar een succesvolle toekomst’

We zijn dit seizoen begonnen met een plan en blijven daar trouw aan

We schetsen hieronder hoe we -sinds begin dit seizoen- van RSC Anderlecht weer een stabiele topclub willen maken. We zullen proberen de obstakels die op onze weg liggen aan te duiden, te verklaren maar vooral te illustreren hoe we die gaan overwinnen.

We, dat zijn:

1. Marc, initiator van het hele project, die de juiste mensen samenbrengt en de club zuurstof en

tijd biedt als voorzitter.

2. Michael, de dirigent bij de uitvoering van het plan. De man in de frontlinie.

3. Vincent, inspirator van de voetbalvisie, manager van het project.

4. Franky, leider van de veldtroepen.

5. De volledige sportieve staf: winnaars, toegewijd, getalenteerd, steeds op post.

6. De directie en alle niet-sport medewerkers, gedreven boetserend aan een nieuw, stabiel RSC Anderlecht.

7. De spelers, die het uiteindelijk moeten doen.

Van inzichten naar heldere opdracht

We bestudeerden enkele casussen:

Hoe komt het dat Manchester United sinds 2013 na 26 jaar en 38 prijzen onder Ferguson niet uit de neerwaartse spiraal raakt?

Waarom doet Liverpool na legendarische periodes onder Bill Shankly, Bob Paisley en Kenny Dalglish nu pas opnieuw mee voor de prijzen?

Wat maakt dat Arsenal na de Wenger-dynastie nog zelden meedoet voor de top 4?

Waarom zijn clubs zoals Everton, Leeds, Nottingham Forest en Aston Villa geen topclubs meer?

Er is het verhaal van het faillissement van een instituut zoals Glasgow Rangers, van de problemen bij AC Milan na Berlusconi…

We zagen dat de situatie bij RSC Anderlecht genoeg elementen vertoonde om de spreekwoordelijke euro te doen vallen: de grootste club van het land met een fenomenaal palmares opgebouwd tijdens een dominante dynastie, haalde de laatste jaren ondermaatse resultaten met een verwaterde spelidentiteit waar geen supporter nog gelukkig van werd.

We begonnen aan een plan op basis van enkele belangrijke inzichten:

Inzicht 1:

Als iconische managers/toonaangevende voetbalfamilies een club verlaten/verkopen na een tijdperk van grote dominantie, dreigt systematisch een periode te volgen waarin die clubs in moeilijker vaarwater komen. No club is too big to fail.

Inzicht 2:

Symptomen van zo’n club zijn: verlies van club- en spelidentiteit, veel en snelle trainerswissels en financiële druk.

Inzicht 3:

Deze clubs moeten een strikt plan volgen om uit de problemen te raken waarbij het herdefiniëren van hun spelidentiteit en het extreem bewaken van het budget cruciaal zijn. Clubs zonder plan blijven voor jaren zwalpen.

Om te vermijden dat RSC Anderlecht in bovenstaand rijtje zou terechtkomen, wisten we dat het niet zou volstaan enkel nieuwe pleisters op de wonde te leggen. We moesten chirurgisch ingrijpen.

De opdracht kreeg vorm:

Herdefinieer en moderniseer de spelidentiteit van de club met als ambitie om op termijn de paarse supportersharten weer sneller te doen slaan.

Bouw binnen een strak budget aan een uitgebalanceerde kern, vertrekkende van de eigen jeugd, die op termijn kwalitatief in staat is de nieuwe spelidentiteit week na week op de mat te leggen en terug prijzen te pakken.

We werkten het plan verder af en schatten in dat we 3 seizoenen nodig zouden hebben om succesvol te zijn.

Deel 1 van de opdracht, het uittekenen van een vernieuwde voetbalfilosofie voor RSC Anderlecht, ging quasi vanzelf: verfijnd, technisch en aanvallend voetbal. RSC Anderlecht moet op termijn terug in contact komen met zijn verloren voetbalidentiteit. En die dan moderniseren en uniek maken.

Deel 2, een uitgebalanceerde kern bouwen die brokken maakt, is een werk van wat langere adem.

De obstakels: een grote spelerskern en een relatief lage collectieve kwaliteitsscore

Hieronder 2 bewezen voetbalwetmatigheden:

Feit 1: Om kampioen te spelen, in welke competitie ook, moet een club gedurende een heel seizoen gemiddeld 65% à 75% van zijn ‘loonmassa’ op het veld krijgen. Clubs die daar (ver) onder blijven, hebben bijna altijd te kampen met een te grote spelerskern. RSC Anderlecht haalde vorig seizoen 38%. Dit seizoen raken we aan 32,54%. De kern vandaag bestaat uit 48 spelers.

Feit 2: Om kampioen te spelen moet een Belgische club een opgetelde Current Impact Score (robuuste datascore die de individuele kwaliteit van een speler meet, afgekort CIS) kunnen opstellen tussen 1342 en 1386 punten. Om Play-off 1 te halen, moet je gemiddeld 1259 punten kunnen opstellen. Dit seizoen hebben we tot op vandaag een totaal van 1210 punten.

De correlatie tussen de gemiddeld opgestelde collectieve CIS en de uiteindelijke rangschikking van clubs in hun kampioenschap is jarenlang onderzocht bij duizenden clubs. De accuraatheid van die correlatie is 90%+. Data liegen niet.

We gaan hieronder in detail door op deze voetbalwetmatigheden en tonen aan hoe we daar concreet mee aan de slag gaan.

Operatie 1: van een (te) grote naar een optimale spelerskern

Als trainerswissels zich snel opvolgen en elke nieuwe trainer nieuwe spelers haalt, die hij belangrijk acht voor zijn spelfilosofie, ontstaat een opstapel effect: te veel spelers voor 11 plaatsen, een groeiend aantal spelers draagt niet meer bij tot de resultaten, maar de club moet ze wel betalen natuurlijk. Een grote spelerskern die niet speelt, vreet budget in sneltempo.

RSC Anderlecht kende de laatste paar jaar veel trainerswissels en heeft dus een te grote spelerskern. Niemand hoeft hieromtrent met de vinger gewezen te worden, oud noch nieuw bestuur. Het is simpelweg het organische gevolg van een opeenstapeling van beslissingen op alle niveaus genomen in de laatste 4 jaar.

We moeten de spelerskern afslanken van 48 spelers naar ongeveer 25 spelers. Dat kost tijd. Er zijn maar 2 transferperiodes per seizoen. En er zijn spelregels.

Waar het Bosman-arrest het ongecontroleerd ‘dumpen’ van spelers aan banden legde, zorgen de regels van de Financial Fair Play ervoor dat eigenaars met financiële slagkracht niet ongelimiteerd nieuwe spelers kunnen kopen: een club mag niet meer uitgeven dan ze uit eigen werking binnenkrijgt.

Dat legt financiële beperkingen op, zeker na een seizoen als het vorige, waarin RSC Anderlecht zich niét kwalificeerde voor Europa.

Grote kernen maken de verkoop van spelers ook moeilijker: spelers belanden naast de ploeg en staan minder in de etalage.

Naast afslanken, moeten we de kern ook versterken om hem zo performant mogelijk te maken.

We moeten een strikt evenwicht houden tussen het verkopen en het aankopen van juiste spelers binnen een strak gebudgetteerd financieel kader.

De rekrutering verloopt volgens een proces: datasystemen bezorgen ons een longlist met spelers die het juiste dataprofiel hebben, de scouting afdeling onderzoekt (via video en op het terrein) welke spelers beantwoorden aan het voetbalprofiel van RSC Anderlecht, en we onderzoeken het financieel profiel.

Operatie 2: de kwaliteit van de kern verhogen aan de hand van slimme data: de Current Impact Score als leidraad

Vanaf half november zijn we gestart met scherpstellen van het rekruteringsproces voor alle toekomstige transferperiodes.

De club wordt hierin sindsdien begeleid door Lee Mooney, de voormalige Director of Data Science van Manchester City, die mee één van de sterkste teams uit de geschiedenis van de Premier League bouwde. Dat we hem hebben kunnen overtuigen om de overstap te maken naar RSC Anderlecht is een sterk signaal. Het toont aan dat zulke topmensen ons plan voor de wederopbouw van onze club zo hoog inschatten dat ze er persoonlijk willen aan meewerken.

Essentie van het plan om een winnend team te bouwen is: een uitgebalanceerde ploeg met een collectieve Current Impact Score die hoog genoeg is om de titel te winnen.

Wat is nu die Current Impact Score (CIS) precies?

Simpel uitgelegd geeft deze score weer, uitgedrukt in een getal tussen de 0 en de 200, hoeveel kwaliteit een speler vandaag op het veld brengt.

Ze wordt berekend aan de hand van enkele honderden parameters gemeten en gewogen tijdens alle professioneel gespeelde wedstrijdminuten van de betrokken speler.

Om u een idee te geven: de CIS van Messi en Ronaldo schuren tegen de 180 aan, de gemiddelde CIS van de spelers van Man City ligt rond de 163+ wat de puntenscore van de club (de CIS van de geselecteerde spelers opgeteld) op 1800 zet, de benchmark om de Premier League te kunnen winnen.

Feit 2 hierboven stelde dat een Belgische club die de titel wil winnen, een puntenscore moet hebben tussen 1342 en 1386 punten. Sommige topclubs in onze competitie halen scores tot 1370 punten. RSC Anderlecht tot op vandaag, met alle geblesseerden, 1210.

Hoe komt dat, waar moeten we positief nuanceren en wat is de weg naar boven?

Bij RSC Anderlecht zijn er spelers met een hoge individuele score tussen de 130 en de 160: Nasri, Chadli, Kompany, Roofe.

Een aantal spelers halen een competitieve score tussen de 110 en 130. Nieuwe jongens zoals Vlap en Van Crombrugge zijn daar uiteraard op geselecteerd. Bij deze ‘categorie’ weegt om belangrijk te zijn voor de ploeg het ‘voetbalprofiel’ zwaarder door: versterken ze de voetbalidentiteit zodat we ons spel kunnen spelen? De nieuwe jongens zijn ook daar op geselecteerd. Veel andere jongens van de huidige kern waren al in Anderlecht.

Onze prioriteit is nu: de nieuwe voetbalidentiteit illustreren op het veld.

Dat brengt ons bij het grote aantal opgestelde jonge spelers.

Omdat die jongens nog maar weinig professionele matchen in de benen hebben, en er dus minder in data is gedocumenteerd, liggen hun scores lager.

Vertekend laag zelfs, want hun talent is groter dan wat hun scores vertellen. Dat ziet iedereen die hen bezig ziet ook met het blote oog.

Het is geen “rocket science” om vast te stellen dat de gezamenlijke score van het elftal uiteraard naar beneden duikt als je tot 8 jongeren per wedstrijd opstelt. Maar hoe meer professionele matchen ze spelen, hoe sneller hun individuele score groeit en hoe sneller het gemiddelde van onze ploeg naar boven gaat.

Vandaag betaalt RSC Anderlecht veel leergeld. Daar zijn we toe bereid. We hebben er in ons algemeen plan dan ook een prioriteit van gemaakt om onze jongeren individueel te begeleiden. Het ‘Player Pathway Plan’ heeft als doel jonge spelers zo snel mogelijk beter te maken en het niveau van hun huidige scores te overstijgen.

Elke minuut die deze jonge spelers effectief spelen, is goud waard voor hen.

Van deze keuze wijken we ook niet af. Vol ongeduld wachten we tot hun kwaliteit en inzet zich vertalen in positieve resultaten. Het is dus een kwestie van tijd en kansen geven. En dat doen we met overtuiging.

Bijkomende nuance bij de lage huidige score: onze spelers met de hoogste scores zijn al te veel onbeschikbaar geweest door blessures, wat de gemiddelde score naar beneden heeft gehaald tot die fameuze 1210 punten. Het feit dat deze spelers allemaal tegelijk uitvielen, was simpelweg niet in de plannen ingecalculeerd.

Wisten we dan niet dat enkele spelers risico’s inhielden? Toch wel. Maar het is een te verdedigen strategie om ‘Jaar 1 van het herstel-na-ingreep’ een massieve boost te geven door het aantrekken van spelers met een -voor een Belgische club- normaal onhaalbare impactscore. Daarboven heeft Anderlecht geen transfersommen betaald voor deze toppers en is hun rol veel uitgebreider dan voetballen alleen: ze zijn actief betrokken bij de opleiding van de jonge spelers en staan ze dagelijks met raad en daad bij door hun schat aan ervaring te delen. Alleen is hun rendement sportief nog niet ten volle tot uiting gekomen.

Uiteraard zien we ze het liefst OP het veld, en dat we zoveel pech zouden kennen in de eerste helft van het seizoen, kon zelfs de grootste pessimist niet voorspellen.

Het aantrekken van deze wereldtoppers was een eenmalige strategie, die zich voorlopig nog niet in harde punten heeft vertaald in de rangschikking. Dat is erg spijtig, maar het is belangrijk positief te blijven: als alle spelers fit zijn, kunnen we voldoende kwaliteit tussen de lijnen brengen om tot de laatste speeldag mee te knokken voor Europees voetbal.

Een round-up en conclusie:

We hopen dat jullie appreciëren dat we jullie op transparante wijze hebben geïnformeerd over ons project. Er zijn uiteraard een pak meer details, maar dat zou ons in dit schrijven te ver leiden. We zijn er klaar voor om dit plan tot een goed eind te brengen. We gaan daar niet van afstappen.

Een chirurgische ingreep kan pijn doen, maar we zijn er de mensen niet naar om huilend weg te lopen of op te geven.

De korte samenvatting nog eens:

We hebben op tijd ingezien dat RSC Anderlecht drastisch moest ingrijpen om niet helemaal op drift te raken.

We hebben een plan om RSC Anderlecht op 3 jaar tijd weer naar de top te brengen.

De uitdagingen in dat plan zijn de spelerskern zowel afslanken als intrinsiek kwalitatief versterken.

Die kern moet en zal binnen 3 jaar mee doen voor de prijzen met kenmerkend Anderlecht-voetbal, dat de fans willen zien.

Hebben we het project onderschat? In een aantal facetten misschien wel, maar in zijn geheel zeker niet.

Zijn we in het begin misschien collectief iets te enthousiast geweest? Dat kan zo lijken, maar konden we het ons veroorloven om er niét met volle enthousiasme in te vliegen? What’s the point om er anders überhaupt aan te beginnen? Je doet het all the way, of je doet het niét.

Zijn er verzachtende omstandigheden in te roepen? Ja, we hebben er al enkele aangehaald hierboven, maar we willen ons er zeker niet achter verstoppen.

Geloof ons: we zouden het liefst NU al spijkerharde onmiddellijke resultaten willen garanderen. Maar helaas zou de realiteit ons snel inhalen.

Resultaten garanderen op middellange termijn durven we wél: als we het plan volgen, is er veel licht aan het eind van de tunnel.

Beste groeten,

De Sportieve leiding: Frank Vercauteren, Vincent Kompany, Michael Verschueren

De CEO: Jo Van Biesbroeck

Voorzitter Marc Coucke