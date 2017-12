Anderlecht-iconen tegen onze videoman: "Normaal dat fans Hein ter verantwoording roepen"



Mathieu Goedefroy

14u42 25

Een bewogen avond was het gisterenavond voor Hein Vanhaezebrouck. Nadat de spelersbus van Anderlecht na de pandoering in Brugge door een horde boze fans opgewacht werd in Neerpede, moest de coach van paars-wit door zijn autoraampje verantwoording afleggen voor de wanprestatie. "Dat is normaal", zeggen Anderlecht-iconen Hugo Broos, Paul Van Himst, Luka Peruzovic en Aimé Anthuenis voor onze camera. "Zolang ze niet te ver gaan, hebben de Anderlechtfans het recht om uitleg te vragen."

BELGA