Anderlecht huurt PSV-verdediger Luckassen, vandaag al inzetbaar tegen Standard? PJC/GVS/AB

31 augustus 2019

15u25 22 Anderlecht Anderlecht heeft z’n extra verdediger gevonden. De Belgische recordkampioen huurt de Nederlander Derrick Luckassen (24) van PSV, met optie tot aankoop. De bedoeling is dat hij vandaag al inzetbaar is voor de topper tegen Standard.

Nederlandse power voor onze verdediging! Welkom Derrick Luckassen! 👍 De la puissance néerlandaise pour la défense! Bienvenue Derrick Luckassen! 👉 https://t.co/lUkR6vkIcd #RSCA #COYM pic.twitter.com/zG1wndoCVX RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Luckassen trok twee jaar geleden voor vijf miljoen euro van AZ naar Eindhoven, waar hij in het eerste seizoen aardig wat speelminuten verzamelde. Het jaar erop werd hij uitgeleend aan het Duitse Herta Berlijn. Door een hardnekkige enkelblessure kwam hij daar echter amper aan spelen toe. PSV had dit seizoen geen plannen meer met hem, maar Anderlecht bood dus een oplossing. Luckassen zou vandaag al meetrainen op Neerpede, het doel is dat hij morgen kan spelen tegen Standard.

Sterk lichaam en gestalte

“Als een club zoals Anderlecht komt aankloppen, dan kom ik met veel plezier naar België”, reageerde Luckassen op de clubwebsite. “Hier wil ik vooral weer speelkansen afdwingen, nadat ik bij PSV toonde dat ik opnieuw helemaal fit ben. Ik kijk er naar uit om in deze club, met spelers zoals Kompany, opnieuw naar mijn beste niveau te groeien.”

Hij past met zijn sterke lichaam en zijn gestalte perfect binnen het profiel dat we voor ogen hadden Michael Verschueren

Ook Michael Verschueren was tevreden met de transfer van de Nederlander. “De komst van Luckassen geeft ons centraal achterin opnieuw een aantal sterke opties. Derrick heeft ervaring, speelde in Nederland op het hoogste niveau en past met zijn sterke lichaam en zijn gestalte perfect binnen het profiel van de verdediger die we voor ogen hadden.”

Carrièreoverzicht

AZ Alkmaar (jeugd)

AZ Alkmaar (2014- 2017): 97 wedstrijden, 8 goals en 1 assist.

PSV (2017-2018): 22 wedstrijden, 1 goal, 2 assists

Hertha BSC (2018-2019, huur): 4 wedstrijden, lang geblesseerd out

PSV (juli 2019): 3 wedstrijden

Anderlecht (augustus 2019- ... )