Anderlecht, het kan! In 2010 ging Vercauteren via play-off 2 naar Europa Kjell Doms

21 december 2019

08u29 0 Anderlecht Anderlecht hoeft niet te wanhopen. Ook via play-off 2 kunnen de Brusselaars Europees voetbal veroveren. Franky Vercauteren hééft dat al eens geflikt, bij Genk. “We hebben toen zelfs de basis gelegd voor het kampioenenjaar nadien”, zegt Thomas Buffel, die er toen bij was.

De kortste weg naar Europa is weer wat langer geworden voor Anderlecht. Club Brugge sloeg donderdagavond de bekerdeur dicht. Ook play-off 1 lijkt verder weg dan ooit voor paars-wit, het telt al acht punten achterstand op plaats zes. Play-off 2 als laatste reddingsboei dan maar? Met Franky Vercauteren hebben ze in elk geval de enige coach in de rangen die er al in geslaagd is om via play-off 2 de poort naar Europa te forceren. Hij deed het met Racing Genk, bijna tien jaar geleden in 2010.

Thomas Buffel was toen één van de sterkhouders bij Genk. “Ons seizoen toen was min of meer vergelijkbaar met dat van Anderlecht nu”, herinnert Buffel zich. “We misten stabiliteit, we hadden veel blessures. Ik weet nog dat João Carlos uitviel, een belangrijke pion voor ons toen op het veld en in de kleedkamer. Uiteindelijk leidden de slechte resultaten tot een trainerswissel.” Vanhaezebrouck ging, Vercauteren kwam. “Ook die eerste weken onder Vercauteren draaide het niet, maar je voelde wel dat er gestage progressie was.”

Genk finishte op een ontgoochelende elfde plaats in het klassement, maar herpakte zich in play-off 2. “We hadden het geluk dat we in een aantrekkelijke groep zaten met Standard, Beerschot en Charleroi. De Bruyne was goed, Barda scoorde vlot, we amuseerden ons gewoon. Play-off 2 voelde op dat moment niet aan als een straf. Vercauteren zag die extra wedstrijden gewoon als een periode om zijn manier van spelen te verfijnen en dat lukte. Achteraf bekeken denk ik dat we in play-off 2 de basis hebben gelegd voor het kampioenenjaar nadien.” Genk klopte Westerlo in de finale van play-off 2 en nam nadien ook de maat van STVV in de barrages. “Dat de finale een Limburgse derby was, zorgde bij ons nog voor extra motivatie. De club had ook een premiestelsel bedacht waardoor we niet zoveel kregen voor een gewonnen wedstrijd, maar wel een mooie bonus pakten bij het halen van Europees voetbal.”

Achteraf bekeken denk ik dat we in play-off 2 de basis hebben gelegd voor het kampioenenjaar nadien

De juiste man

Draai of keer het hoe je wil, play-off 2 zou een vernedering zijn voor Anderlecht. “Maar zo mag je het niet bekijken. Europees voetbal is een prijs, maakt niet uit hoe je dat afdwingt. Zeker voor een topclub zoals Anderlecht is het cruciaal voor hun toekomst dat ze Europees kunnen spelen. Het is dé manier voor jonge talenten om zich verder te ontwikkelen. Europees voetbal maakt een club ook aantrekkelijk voor nieuwe spelers. Ik ben er zeker van dat áls ze play-off 2 moeten spelen - want voor mij zijn ze nog niet uitgeteld voor een plaats bij de eerste zes - dat Vercauteren de juiste man is om hen te motiveren.”