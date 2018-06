Anderlecht hervat met 26 spelers, Vanhaezebrouck: "De lat zal hoog liggen. Wie niet kan volgen, valt af" YP

21 juni 2018

13u43

Bron: Belga 9 Anderlecht RSC Anderlecht heeft vandaag het seizoen 2018-2019 op gang getrapt met een eerste training. Onder leiding van coach Hein Vanhaezebrouck en het toeziend oog van manager Luc Devroe tekenden 26 spelers present in Tubeke. Anderlecht traint op de velden van de Rode Duivels in Tubeke, omdat de velden op het oefencentrum in Neerpede nog niet bespeelbaar zijn. Ook na de zomerstage in het Nederlandse Mierlo (25-30 juni) zal Anderlecht nog even in Tubeke trainen.

Now they are ready for the real work! pic.twitter.com/5GghcIKZhD RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Onder de aanwezige spelers figureerden de nieuwkomers Elias Cobbaut, Evgen Makarenko, Kristal Abazaj, Knowledge Musona, Luka Adzic, Antonio Milic en Thomas Didillon. Enkel de Bosniër Ognjen Vranjes, die woensdag pas werd voorgesteld ontbrak nog. Naast Frank Boeckx, Boy De Jong en Didillon trainde ook de 19-jarige Ilias Moutha-Sebtaoui, die vorig seizoen nog bij de jeugd van Manchester United keepte, mee met de doelmannen.

Our keepers @ training 💪 pic.twitter.com/umGaD85RJS RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Zoals verwacht waren Olivier Deschacht, Mats Sels, Lazar Markovic en Massimo Bruno niet aanwezig op de eerste training. Deschacht kreeg geen nieuw contract, omdat Anderlecht achteraan wil inzetten op verjonging. De uitleenbeurten van Markovic, Bruno en Sels werden niet verlengd. De transfer van Sels is volgens manager Luc Devroe ook definitief van de baan. "Als er meer dan tien nieuwe spelers moeten bijkomen, mogen we niet te veel uitgeven aan een speler", zei Devroe. "Het financiële plaatje voor de transfer van Sels werd te groot. Boeckx en Didillon zullen strijden om de plek onder de lat."

Devroe had het ook over de inkomende transfers en hoopt op nog vier à vijf spelers te mogen verwelkomen. "Er moeten sowieso nog twee centrale verdedigers en twee spitsen bij", zei hij. "Dimata wordt normaal een van die aanvallers. Er is nog niets officieel, want we wachten nog op de handtekening van Wolfsburg. Het zal om een uitleenbeurt met aankoopoptie gaan."

Op de training was er ook geen spoor van Alexandru Chipciu, Kenny Saief en Albert Sambi Lokonga. Chipciu en Saief speelden na het seizoen nog interlands voor respectievelijk Roemenië en de Verenigde Staten en sluiten pas volgende week aan. Lokonga was ziek. WK-gangers Kara Mbodji, Leander Dendoncker, Isaac Kiese Thelin en Lukasz Teodorczyk ontbraken logischerwijs ook.

Anderlecht speelt morgen zijn eerste oefenmatch tegen RWDM, een dag later treft het KSK Heist. Na de oefenpartijen vertrekt Anderlecht op stage. Paars-Wit zal er een oefenduel tegen het Griekse PAOK Saloniki spelen. Anderlecht zal ook op 13 juli een oefenmatch afwerken in Amsterdam tegen Ajax. Verder volgen op 6 juli KSV Roeselare, op 20 juli KVC Westerlo en op 21 juli het Franse Stade Rennais. Die laatste wedstrijd wordt in het Constant Vanden Stockstadion gespeeld.

First training of the new season 👍 pic.twitter.com/LWu0LhIubm RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Hein Vanhaezebrouck: "De lat zal hoog liggen"

Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck zag dus voor het eerst zijn nieuwkomers aan het werk. Enkel de Bosnische verdediger Ognjen Vranjes, die gisteren pas werd voorgesteld, ontbrak nog. Vanhaezebrouck was tevreden over wat hij zag tijdens de eerste training, maar gaf wel toe dat de kern nog zal veranderen. "We waren vandaag met 22 veldspelers en vier doelmannen, maar we moeten wachten tot eind augustus", zei Vanhaezebrouck. "Dan zullen we pas onze definitieve kern kennen. Er gaan nog spelers bijkomen en vertrekken."

De ambities van Anderlecht zijn volgens de Anderlecht-coach zoals elk jaar dezelfde. "We moeten natuurlijk vol voor de titel gaan, maar we willen ook eens ver geraken in de Beker van België", zei hij. "Maar het zal niet makkelijk worden. Standard heeft een goed seizoen achter de rug, pakte de beker en zal dit seizoen nog beter willen doen. Club Brugge is kampioen geworden en is zich nog aan het versterken. En ook Gent en Genk zullen weer bij de titelfavorieten horen. Het wordt een spannend gevecht."

Om die 35e landstitel te behalen moet Vanhaezebrouck op een jonge groep rekenen. "We hebben een spelersgroep die gemiddeld 23 à 24 jaar oud is. En dan moet de groep nog veel wijzigingen ondergaan. Maar de lat zal hoog liggen. Wie niet kan volgen, valt af. Ik heb dan ook gekozen voor een zware voorbereiding. Enkel RWDM en Heist zijn amateurteams, alle andere tegenstanders in onze voorbereiding zijn profteams. Ik wil weten wat mijn jongens waard zijn", besloot Vanhaezebrouck.

Welke spelers er nog zullen bijkomen, wou Vanhaezebrouck niet gezegd hebben. Maar tijdens de training bevestigde manager Luc Devroe wel dat hij nog vier à vijf inkomende transfers verwacht. Op uitgaand vlak kondigde Devroe dan weer het definitieve vertrek van Idrissa Doumbia (Akhmat Grozny), Jorn Vancamp (Beerschot Wilrijk) en Wout Faes (KV Oostende) aan. Olivier Deschacht kreeg geen nieuw contract aangeboden.