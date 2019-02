Anderlecht herstelt scouts in ere: talentenjagers op Neerpede voor infosessie

Pieter-Jan Calcoen

27 februari 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Zoals het hoort. De Anderlechtscouts zullen weer wegen op het transferbeleid. Dat kregen ze te horen van Frank ­Arnesen.

Niemand ontbrak. Frank Arnesen en Michael Verschueren hebben afgelopen weekend voor een primeur gezorgd in ruim vijftien jaar sportief beleid op Anderlecht. De sportief en technisch directeur hebben álle scouts uitgenodigd op Neerpede voor een driedaagse infosessie. Arnesens prioriteit was om hun talentenjagers te ­laten voelen dat hun stem in de nabije toekomst opnieuw impact zal hebben op het beleid.

Een noodzakelijke ingreep: veel scouts ervoeren de laatste jaren te weinig waardering, wat de werklust deed afnemen. Zo ­verweten zij Herman Van ­Holsbeeck vooral een beroep te doen op ­makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic. Onder Luc Devroe was er nauwelijks beterschap in de ogen van de scouts, net omdat er ook met de West-Vlaming nauwelijks interactie was. Slechts één keer liet Devroe naar verluidt van zich horen en dan nog om zijn beklag te doen over de shortlist met potentiële aanwinsten. Devroe vond het ­onbegrijpelijk dat Antonio Milic en Knowledge Musona er niet op stonden, wat de scouts op hun beurt... onbegrijpelijk vonden.

Flops beperkingen

Maar nu wordt het dus anders, zo is de algemene teneur na drie dagen intensief overleg. Arnesen heeft onder meer uitgelegd hoe hij de komende jaren wil werken – naar het beeld van zijn beleid bij PSV, Chelsea en Hamburger SV destijds. Concreet moeten scouts hun ontdekkingen onderverdelen in A-, B- of C-spelers. Een ‘A’ staat voor no brainers – voor die jongens moet Arnesen doorduwen, ze kunnen een grote meerwaarde bieden. De B- en C-spelers zijn ook interessant, hen zullen de scouts blijven volgen. Voetballers die buiten de genoemde categorieën vallen, maken voorlopig geen kans op RSCA. Zij komen wel terecht in een database.

Arnesen trommelde zijn scouts evenwel niet alleen op om hen te zeggen hoe ze hun fiches moeten invullen. Ook wilde hij hen aan den lijve laten ondervinden wat de standaarden op Anderlecht zijn. Daarom ging het gezelschap, in aanwezigheid van hoofd opleiding Jean Kindermans, meerdere jeugdwedstrijden bekijken om zo het niveau van de aanstormende talenten te kunnen inschatten. De vriendschappelijke match van de invallers van de A-kern tegen Charleroi (1-2) woonden de scouts ook druk noterend bij. Onder meer Goran Lovre, Henrik ­Andersen, Albert Martens en Eddy Vandaele stonden langs de zijlijn, net als Arnesen zelf.

Als de scouts een positief oordeel hebben gegeven over de ­techniek, fysiek, mentaliteit en levensstijl van een speler, dan zal ook Arnesen zelf het target bekijken. Op die manier wil Anderlecht de kans op mislukkingen tot een minimum beperken. In zijn beginjaren bij Anderlecht deed ook Van Holsbeeck dat nog. Met succes: hij trok zo naar Argentinië voor Matías Suárez en Nicolás Frutos – een schot in de roos.

Voltreffers die de voorbije seizoenen te weinig herhaling kregen, maar Arnesen wil daar nu verandering in brengen. Daarom ook trok hij Bjarne Hansen (61) aan, de Deen komt over van Man United. Extra krachten komen er tot de zomer wellicht niet meer bij. Niet dat dat een probleem hoeft te zijn: de huidige scouts zijn heel gemotiveerd om Arnesen te bedanken. Want: ze tellen onder hem opnieuw mee. Eindelijk.