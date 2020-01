Anderlecht heeft spits beet: paars-wit huurt 20-jarige Joveljic van Frankfurt



PJC/NP

31 januari 2020

Anderlecht heeft spits beet: paars-wit huurt 20-jarige Joveljic van Frankfurt

PJC/NP

31 januari 2020

14u34 36 Anderlecht Anderlecht heeft zijn nieuwe spits beet. Paars-wit huurt Dejan Joveljic (20) van Eintracht Frankfurt voor zes maanden met een optie tot aankoop. Maar daarmee zit de dag op Neerpede er nog niet op. Blijf via onze liveblog op de hoogte van al het transfernieuws op 'Transfer Deadline Day'!

Joveljic is een Bosnisch-Servische aanvaller van Frankfurt. Hij speelt sinds juni 2019 in Duitsland, zijn doorbraak kende hij in eigen land bij Rode Ster Belgrado. Hij is Servisch jeugdinternational. Joveljic speelde de laatste maanden nauwelijks in de Bundesliga, maar wil nu in België opnieuw aanpikken met zijn oude niveau. Na zijn medische testen zette hij zijn krabbel, de aanvaller wordt gehuurd.

Daarmee is de dag op Neerpede nog niet gedaan. Marko Pjaca moet op huurbasis overkomen van Juventus, Kemar Lawrence van New York Red Bulls zal wellicht de nieuwe linksachter worden.