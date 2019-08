Anderlecht heeft spits beet: Kemar Roofe tekent voor drie jaar bij paars-wit Redactie

05 augustus 2019

17u35 18

Kemar Roofe (26) is de nieuwe spits van Anderlecht. Dat wordt bevestigd binnen zijn entourage. De Belgische recordkampioen neemt de aanvaller over van het Engelse Leeds United, Anderlecht betaalt ruim zeven miljoen euro voor de Engelsman.

In Leeds kroonde Roofe zich de voorbije twee seizoenen tot clubtopschutter met vijftien en elf doelpunten. Hij was er een cruciale schakel in het offensieve voetbal van coach Bielsa.

Tijdens de Australische tour met Leeds liep Roofe een lichte enkelblessure op. Maar die blessure vormde dus geen hinderpaal voor Anderlecht, want Roofe legde vanmorgen zijn medische tests af. Wellicht staat de spits dus wel nog even aan de zijlijn. Anderlecht denkt dat hij ten vroegste op speeldag vijf inzetbaar zal zijn.

Welk type spits Kemar Roofe precies is, leest u HIER (+).