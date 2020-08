Anderlecht heeft nieuwe spits bijna beet: Lukas Nmecha (Man City) is zelfs al in het land TLB

20 augustus 2020

08u38 0

De transfer van Lukas Nmecha (Manchester City) naar Anderlecht zit in een finale fase. Helemaal rond is het dossier nog niet, maar behoudens verrassingen zal paars-wit hem huren. Zonder aankoopoptie (zijn contract bij City loopt na dit seizoen af). De spits is inmiddels in ons land om de laatste punten en komma’s te regelen.

Anderlecht maakte er geen geheim van dat een extra spits een prioriteit was tijdens deze mercato, ook na het vertrek van Kemar Roofe naar Rangers. Antoine Colassin en Landry Dimata, beiden terug na operaties, kunnen zo ontlast worden. En tegelijk wordt hun ontwikkeling op langere termijn niet afgeremd, omdat Nmecha voor één jaar geleend wordt. Vincent Kompany kent de Duitse jeugdinternational - ze stonden bij City samen op het trainingsveld -, maar het was niet hij die de transfer uiteindelijk geforceerd heeft.

Lees ook.

Gaat Anderlecht jonge spits van Man City huren?

Uitdagingen & valkuilen voor Kompany volgens Hugo Broos: “Zelfs Vincent heeft resultaten nodig” (+)