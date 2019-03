Anderlecht heeft Mbokani weer op de radar, ook Griek van vijf miljoen in beeld PJC/SK/MJR

29 maart 2019

06u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Uitstel hoeft geen afstel te zijn. Anderlecht volgt met bijzondere aandacht het dossier-­Dieumerci Mbokani (33), die mogelijk niet kan blijven bij Antwerp. Hij was vorige zomer al in beeld.

“Was ik toen al sportief directeur geweest, dan zou er zelfs geen discussie geweest zijn. En speelde Mbokani opnieuw bij ons.” Michael Verschueren wond er in een interview met ‘L’Avenir’ allerminst doekjes om: hij is een grote fan van Mbokani. Jammer genoeg voor Verschueren waren ex-TD Luc Devroe en voormalig coach Hein Vanhaezebrouck dat niet. Toen Mbokani afgelopen zomer transfervrij aangeboden werd in het Astridpark, oordeelden de twee dat de Congolees ‘een aflopend verhaal’ was. En dus trok de aanvaller finaal naar de Bosuil.

Maar kijk: mogelijk komt het komende zomer alsnog tot een derde passage van Mbokani bij de recordkampioen. Toen de sportieve raad — met onder meer Verschueren, Frank ­Arnesen en Pär Zetterberg — gisteren samenkwam om de mercato voor te bereiden, stond ook Mbokani op de longlist. De spits zit aan ­zeven goals in 22 competitieduels bij Antwerp, maar het is zeer de vraag of hij er zijn aflopend contract zal kunnen verlengen. Mbokani wil naar verluidt een club vinden die hem voor minstens twee jaar vastlegt, het is afwachten of ­Antwerp op die eis wil ingaan.

Komt hij vrij, dan maakt hem dat extra interessant voor RSCA, dat het dossier opvolgt. Voor de goeie orde: voorlopig vonden er nog geen concrete ­gesprekken plaats, alle partijen wachten de play-offs af.

Sowieso is de komst van een nieuwe nummer ­negen na dit seizoen ­prioritair voor Anderlecht, zo bleek gisteren andermaal tijdens het overlegmoment. Ivan Santini blijkt te beperkt om eerste keuze te zijn, terwijl Nany Dimata de voorbije maanden sukkelde met de knie. Volgende week hervat hij normaal gezien wel de trainingen.

Nog mogelijke offensieve versterkingen zijn Efthymios Koulouris (23) en Theo Bongonda (23). Koulouris scoorde als huurspeler bij Atromitos — hij is eigendom van PAOK — al zestien keer in de Griekse eerste klasse. ­Anderlecht en Sporting ­Lissabon scoutten hem al meermaals. Koulouris zou zeker vijf miljoen euro moeten kosten. Bongonda charmeert dit seizoen bij Zulte Waregem, in zijn entourage klinkt het dat hij het ­buitenland verkiest.