Anderlecht heeft licentie beet, Roeselare heeft nog huiswerk na negatief advies BF

20 maart 2020

Anderlecht heeft zijn licentie beet voor volgend seizoen. De verwachting was dat paars-wit nog extra uitleg moest geven om een positief advies te krijgen, maar de licentiecommissie gaf gisteren al groen licht. Eerder waren er wel vragen gerezen rond de rol van ‘adviseur’ Wouter Vandenhaute, die ook het managementbureau Let’s Play runt - makelaars mogen geen officiële functie hebben in een club. Ook de rode cijfers van Anderlecht in de jaarrekening voor het seizoen 2018-2019, met een nettoverlies van 27 miljoen euro, bleken geen struikelblok.

Roeselare kreeg negatief advies

Roeselare is nog niet klaar met het huiswerk. De West-Vlaamse club kreeg een negatief eerste advies van de licentiemanager. “De club kon enkele documenten niet voorleggen die het budget voor komend seizoen moeten garanderen. De bestuurders staan in nauw contact met management en de Licentiemanager om alles in het werk te stellen om de licentie voor komend seizoen te behalen”, klinkt het bij de club uit 1B.

