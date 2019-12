Anderlecht heeft geld nodig, liefst 24 spelers mogen of moeten weg MJR

31 december 2019

05u14 0

“Anderlecht moét spelers verkopen om de financiële balans opnieuw in evenwicht te brengen”, zei Jo Van Biesbroeck, Operationeel Directeur van Anderlecht, bij de officiële bekendmaking van de jaarbalans van paars-wit (27 miljoen verlies). En er valt wel wat te verkopen in het Lotto Park. Niet minder dan 24 spelers die momenteel nog onder contract liggen, moéten of mogen weg. Van die 24 zitten er momenteel nog 13 in de huidige kern van Vercauteren en Kompany, maar daar moeten ook de 11 spelers worden aan toegevoegd die momenteel worden uitgeleend door Anderlecht.

De definitieve verkoop van de ­opgelijste spelers moet in eerste instantie de zware loonlast verminderen, maar moet ook vers geld in het laatje brengen. Opmerkelijk daarbij: met uitzondering van Saelemaekers en Trebel is er van deze 24 vandaag geen enkele speler die definitief voor meer dan 5 miljoen euro kan worden verkocht.

En een definitieve transfer zit er voor Trebel momenteel niet in. Anderlecht werkt voor de Fransman aan een huurovereenkomst met het Saoedische Al Shabab, waarbij wellicht een optie tot definitieve aankoop op het einde van het seizoen zal worden opgenomen. De enige op wie Anderlecht op korte termijn nog relatief fors kan aan verdienen, is Alexis Saelemaekers. Naar verluidt was er voor de middenvelder/verdediger gisteren nog geen enkel concreet bod binnen.

Mogen/moeten weg van de huidige kern

• Roef

• Najar

• Sowah

• Lutonda (huur)

• El Kababri (huur)

• Saelemaekers

• Chipciu

• Makarenko

• Gerkens

• Musona

• Saief

• Trebel

• Thelin

Mogen/moeten weg van de verhuurde spelers

• Sanneh (Göztepe, Tur)

• Sá (Huesca, Spa)

• Vranjes(AEK Athene, Gri)

• Lawrence (Sankt Pauli, Dui)

• Milic (Rayo Vallecano, Spa)

• Delcroix (RKC, Ned)

• Kums (AA Gent)

• Nkaka (RC Santander, Spa)

• Abazaj (Kükesi, Alb)

• Dauda (Esjberg, Den)

• Dhauholou (Waasland-Beveren)