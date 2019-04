Anderlecht heeft drie opties in zoektocht naar nieuwe coach Jan Mosselmans

18 april 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 2 Anderlecht Wie wordt de opvolger van Fred Rutten? Michael Verschueren en Frank ­Arnesen tasten momenteel verschillende pistes af en er lopen ook opnieuw tientallen spontane kandidaturen binnen. Het profiel van de nieuwe coach ligt nog niet vast, maar drie opties tekenen zich af.

• Belgische coach, profiel Felice ­Mazzu

Voordeel: Anderlecht kan zich geen ‘miscasting’ meer permitteren bij de keuze van zijn nieuwe trainer. Nu moét het erop zijn. Dat kan de club er toe doen besluiten om voor een Belgische coach te kiezen die de Belgische competitie door en door kent. Een type Felice Mazzu. Mazzu staat voor goed voetbal, kan een organisatie neerzetten, is een peoplemanager en heeft met Charleroi, in de onderlinge confrontaties met ­Anderlecht, tactisch telkens een sterke indruk nagelaten. Het is voor hem nu of nooit om een stap hogerop te zetten. Met de Franstalige ­Mazzu als trainer kan Anderlecht ook de perceptie breken van een té Vlaamse club.

Nadeel: Mazzu werkte nog nooit bij een topclub en de druk die er bij ­Anderlecht voortdurend heerst, is in niets te vergelijken met deze bij Sporting Charleroi. Bij de Carolo’s speelt Mazzu vooral vanuit de organisatie. Hij heeft de reputatie een countercoach te zijn. Vraag is dan ook of hij het ook bij een ploeg kan waarmaken die dominant voetbal wil en moét brengen.

• Trainer uit de ­Hollandse school, profiel Martin Jol

Voordeel: Anderlecht heeft zich de voorbije decennia vaak gespiegeld aan Ajax, omwille van de jeugdwerking maar ook omwille van de speelstijl. 4-3-3, dominant voetbal, opbouw van achteruit, principes die ook tot het paars-witte DNA behoren maar die de voorbije seizoenen vaak verloren gingen. Dat DNA terugbrengen was de ­opdracht van ‘Hollander’ Fred Rutten. Door een gebrek aan kwaliteit in de kern, maar ook door een gebrek aan grip op de spelersgroep, is Rutten daar nooit in geslaagd. Toch zou Michael Verschue­ren, maar vooral Frank Arnesen, kunnen kiezen voor opnieuw een Nederlandse trainer, maar dit keer met meer uitstraling én gezag. En dan kom je al snel bij een type Martin Jol uit, met wie Arnesen al samenwerkte bij Tottenham en Hamburg. Jol staat voor evenwicht tussen tactische discipline en frivoliteit, en kan orde in een kleedkamer brengen.

Nadeel: Jol is 63 intussen en verdween, na zijn passage bij Fulham van 2011 tot 2013, in de anonimiteit. In 2016 was hij nog wel een aantal maanden trainer van het Egyptische Al-Ahly maar hij kwam de voorbije jaren nergens meer aan de bak als hoofdcoach.

• Jonge ‘laptoptrainer’, profiel Kasper Hjulmand

Voordeel : Nadat een aantal Nederlandse topcoaches zoals Frank de Boer en Phillip Cocu bedankt hadden voor de job van Anderlecht-trainer, was de Deen Kasper Hjulmand eerste keus om de ­ontslagen Vanhaezebrouck op te volgen. Hjulmand behoort tot de generatie ‘laptopcoaches’ die voor een revolutionaire, vernieuwende aanpak van het voetbal staan, gebaseerd op cijfermatige ana­lyses. Op Anderlecht zou hij voor een totaal nieuwe wind kunnen zorgen. Hjulmand wilde deze winter heel graag naar Brussel komenn maar zijn club, Nord­sjaelland, hield een overgang met een hoge afkoopsom af. Intussen zijn Hjulmand en Nordsjaelland uit elkaar gegaan en is de veelbelovende coach vrij.

Nadeel: De komst van Hjulmand kan voor een sportieve revolutie op Anderlecht zorgen. Zijn trainings- en speel­methode zijn revolutionair en vragen tijd, zowel voor spelers als club. Vraag is of Anderlecht die tijd heeft en zich in een nieuw ‘avontuur’ kan en wil storten. De terugval van Gent onder Jess Thorup, na een veelbelovende start, heeft het enthousiasme rond ‘Danish Dynamite’ bij Anderlecht ook wat afgezwakt.

