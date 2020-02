Anderlecht haalt sportief manager Peter Verbeke weg bij AA Gent Rudy Nuyens

15 februari 2020

Peter Verbeke, de sportief manager van AA Gent, trekt naar Anderlecht. Na onderhandelingen met paars-wit, diende hij donderdag in de Ghelamco Arena zijn ontslag in. Verbeke, van opleiding Master in Law/Gezondsheidsrecht en specialist Sportrecht, was bij de Buffalo’s onder andere verantwoordelijk voor de rekrutering bij de A-kern. In Neerpede gaat hij in de scouting werken, zodat de opvallende transfer niet meteen een impact heeft op de rol van Michael Verschueren als sportief directeur van Anderlecht. In oktober 2018 tekende Verbeke, een geboren Gentenaar, een contract van vijf seizoenen bij AA Gent als sportmanager. Van 2013 tot 2018 was hij ‘coördinator recruitment’ bij Club Brugge, van 2008 tot 2013 werkte hij als jeugdcoach bij SK Deinze. Vorige maand nog stelde hij de ‘war for talent’ die tegenwoordig heerst om voetballers van 8 tot 12 jaar, aan de kaak.

