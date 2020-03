Anderlecht haalt financiële redenen aan voor vertrek Zetterberg: “Coronavirus heeft enorme weerslag” GVS

21 maart 2020

20u00 0 Anderlecht Anderlecht heeft Anderlecht heeft het ontslag van Pär Zetterberg nu ook officieel bevestigd. Paars-wit haalt financiële redenen aan voor het vertrek van de 49-jarige Zweed. “Het is onze taak om ons op korte termijn te wapenen tegen het inkomstenverlies dat de stopzetting van de competitie met zich meebrengt”, klinkt het bij de Belgische recordkampioen.

"Net als andere economische activiteiten staat het voetbal door de uitbraak van het coronavirus voor een enorme uitdaging", klinkt het in een mededeling van paars-wit. "De logische maatregelen van de autoriteiten en de federatie hebben wel een enorme financiële weerslag op de werking van onze club. Het is onze taak om ons op korte termijn te wapenen tegen het inkomstenverlies dat de stopzetting van de competitie met zich meebrengt. Die noodzakelijke maar moeilijke oefening, moet van RSC Anderlecht, op lange termijn, weer een succesvolle voetbalclub maken."

"Er wordt een inspanning gevraagd aan alle medewerkers en directieleden van de club. Daar horen moeilijke en pijnlijke beslissingen bij. Eén daarvan is het ontslag van Pär Zetterberg. De Zweed is blijft een monument van RSCA. We zijn hem erg erkentelijk voor al wat hij hier verwezenlijkt heeft en voor wat hij betekent voor paars-wit.

"De club zal iedereen verder op de hoogte houden van andere maatregelen die getroffen worden om de financiële en sportieve toekomst te verzekeren.”

LEES OOK: Fan Board “gedegouteerd”: “Het zal nog heet worden”