Anderlecht haalt Duitse doelman Wellenreuther: “Mijn stijl past perfect bij de club” PJC

05 juni 2020

09u20 38 Anderlecht Anderlecht haalt een nieuwe doelman: Timon Wellenreuther (24). De Duitser komt over van het Nederlandse Willem II en tekende een contract tot 2024.



Een keeper was één van de prioriteiten bij paars-wit deze mercato. Frank Boeckx wordt keeperstrainer, Davy Roef is naar Gent, Thomas Didillon niet echt gewenst en Hendrik Van Crombrugge gegeerd, wat maakte dat de spoeling erg dun dreigde te worden. Nu heeft Anderlecht die nieuwe doelman waarschijnlijk beet. Het gaat om Timon Wellenreuther, die dit seizoen goed presteerde bij de Nederlandse verrassing Willem II.

Goeie voeten, goedkope aanwinst

Wellenreuther kreeg zijn opleiding bij Karlsruher en Schalke 04, voor wie hij debuteerde in de Bundesliga. Na een uitleenbeurt aan Mallorca belandde hij in de Eredivisie. Aanvankelijk had Wellenreuther - sluitstuk met goeie voetjes - het moeilijk om zich door te zetten, maar nu was hij toch uitgegroeid tot een publiekslieveling.

Volgens Nederlandse media vergat Wellenreuther zijn aflopend contract met optiejaar op te zeggen bij Willem II, waardoor hij in theorie nog vastligt. Willem II zou volgens Nederlandse collega’s evenwel niet moeilijk doen, hij moet een goedkope aanwinst voor RSCA worden. Eerder deze mercato legde Anderlecht Ilias Takidine (19, Genk) vast.

Wellenreuther: “Mijn voetbalstijl past perfect bij Anderlecht”

“Ik ken Anderlecht al van toen ik jong was en de club sprak mij erg aan”, zegt Wellenreuther op de website van Anderlecht. “Ik heb niet veel tijd nodig gehad om over het aanbod na te denken. Mijn voetbalstijl past perfect bij Anderlecht. Ik speel graag uit mijn doel, als een soort extra verdediger. Ik wil mijn verdediger zo goed mogelijk helpen. Met beide voeten: links en rechts, er is weinig verschil.”

Bienvenue au Sporting @Timonwelle. 🟣⚪⁰⁰ Jong én ervaren. Lef én uitstraling. Tweevoetig. Jeune et expérimenté. Mentalité. Et la volonté de progresser. https://t.co/nYEJPimlPP pic.twitter.com/G1QXaizGmA RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

#RSCA haalt de Duitse doelman Wellenreuther bij Willem II. Dadelijk meer op https://t.co/gaOltY5BIF. Pieter-Jan Calcoen(@ PJCalcoen) link

