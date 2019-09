Anderlecht haalt 16-jarige Arnstad naar Lotto Park: “Speelstijl van deze club ongelofelijk aantrekkelijk” PJC

15 september 2019

13u57 12 Anderlecht Dit was niet de bedoeling. Frank Arnesen moest sportieve eindverantwoordelijke worden, maar krijgt nu waardering op Anderlecht omwille van een... jeugdtransfer. Het 16-jarig Noorse talent Kristian Arnstad tekent immers bij Anderlecht, zo maakte de Brusselse club net bekend.

RSCA strikt Scandinavische jeugdtopper. Le #RSCA recrute un grand talent scandinave. Welcome Kristian Arnstad! 👉 https://t.co/lUkR6vkIcd #IYWT #COYM pic.twitter.com/dNvvgBCYCE RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Het telefoonboekje blijft te vaak ongebruikt. Sinds Kompany op Anderlecht zijn intrede heeft gemaakt, is de sportieve macht van Frank Arnesen fel ingeperkt. Enkel bij de transfers van Michel Vlap en Derrick Luckassen - niet toevallig beiden uit Nederland - was hij intensief betrokken. En dus moest de Deen zichzelf heruitvinden. Dat deed hij door te focussen op de markt van internationale jeugdspelers.

Met nu een eerste succes. Paars-wit trekt immers Kristian Arnstad aan. Uw krant berichtte dat al gisteren, de Belgische recordkampioen maakte de overgang nu bekend. Arnstad woont ook het thuisduel tegen Antwerp bij. “Door voetbalkenners wordt hij beschouwd als het grootste Scandinavische voetbaltalent van de jongste jaren”, klinkt het in de mededeling van paars-wit. “Het is een heel bewuste keuze geweest om naar RSC Anderlecht te komen”, aldus Arnstad. “Deze club heeft in Europa een geweldige reputatie op het vlak van jeugdopleiding. Bovendien krijg je hier als jonge speler duidelijk ook kansen. De speelstijl die Vincent Kompany in deze club wil slijpen, is ongelofelijk aantrekkelijk. Aan mij om het waar te maken, eerst bij de U21 en in een later stadium hopelijk bij de A-kern.”

De pas 16-jarige middenvelder van Stabaek was eerder al op bezoek in België, waar hij Neerpede bezichtigde. Hij komt op aanraden van Arnesen en met goedkeuring van Kompany. Anderlecht zal Arnstad, die al debuteerde voor de A-ploeg van Stabaek en er regelmatig trainde met het eerste elftal, integreren in de jeugdwerking, met mogelijk af en toe sessies bij Kompany’s team. “Ik wil de beste van de wereld worden”, is de speler alvast ambitieus. En die doelstelling waarmaken, kan makkelijker via RSCA, denkt de aanvoerder van de Noorse U16, die ook belangstelling genoot van onder meer Man United en Sporting Lissabon.

Bijrol

Begin dit jaar stelde Michael Verschueren Arnesen voor als de man die Anderlecht sportief zou gaan leiden. Een invulling die niet lang stand hield - Kompany kreeg de sleutels in handen. Arnesen heeft daar vrede mee, omdat hij zijn expertise kwijt kan in de zoektocht naar talent en de reorganisatie van de scouting. In die optiek nodigde hij dit weekend voor een tweede keer al zijn scouts uit in Brussel.

Voor alle duidelijkheid: Anderlecht is Arnesen niet beu - hij kent veel van voetbal en zijn werk (zie Arnstad) is absoluut nuttig. Alleen vinden insiders het bizar dat een man met zijn staat van dienst (PSV, Chelsea, Tottenham...) slechts een bijrol heeft. Verschueren is het daar niet mee eens. Hij benadrukte deze maand nog dat Arnesen “erg waardevol is voor Anderlecht”.