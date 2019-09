Anderlecht grijpt na verlies in Kazachstan naast plek in achtste finales Champions League Redactie

25 september 2019

13u58

Bron: Belga 2 Anderlecht De vrouwenploeg van RSC Anderlecht heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Paars-wit verloor de return van de zestiende finales in het Kazachse Simkent tegen BIIK-Kazygurt met 2-0, nadat de heenwedstrijd in Brussel op 1-1 was geëindigd.

Anderlecht moest scoren om door te stoten, maar vond niet meteen de opening. Iets voor het halfuur stond paars-wit helemaal met de rug tegen de muur, toen de thuisploeg op voorsprong klom via Rose (27.). Ook nadien bleef een Anderlechts doelpunt uit. In de slotfase nam Litvinenko (85.) met een strafschop, na hands van De Caigny, alle twijfel weg voor BIIK-Kazygurt.

Landskampioen Anderlecht slaagde er voor het eerst in om zich via de groepsfase te plaatsen voor de eindronde van het kampioenenbal. De Brusselse vrouwen van coach Patrick Wachel hielden in hun poule het Noorse Lillestrøm, het Noord-Ierse Linfield en de Grieken van PAOK Saloniki achter zich.

De loting van de achtste finales staat maandag 30 september in het Zwitserse Nyon op de planning. De heenwedstrijden van de achtste finales vinden op 16 en 17 oktober plaats, de returns volgen op 30 en 31 oktober.