Anderlecht ging financieel zéér ver om Trebel langer aan zich te binden MJR

30 augustus 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 1 Anderlecht RSC Anderlecht moest diep in de buidel tasten om Adrien Trebel (27) tot 2023 aan zich te binden. Liefst 2 miljoen euro netto zou de Fransman jaarlijks opstrijken. Daarmee wordt hij de best betaalde speler uit de clubgeschiedenis.

Marc Coucke was de voorbode van het voor Anderlecht heugelijke nieuws. Vanop zijn vakantiebestemming tweette de paars-witte voorzitter in het Frans: "Voor de fans van RSCA, blijf ons twitter-account volgen. We hebben héél binnenkort goed nieuws."

Een paar minuten later postte Mogi Bayat een foto op Twitter waarop hij samen met Trebel, Devroe en Nicolas Onissé, de makelaar van Trebel, poseert met onder meer de volgende tekst: "New contract 2023. Football is a BIG and FANTASTIC family." Anderlecht volgde in zijn communicatie even later met de aankondiging van het nieuw vijfjarig contract.

2 miljoen euro netto per jaar

Om zijn kapitein over de streep te halen is Anderlecht financieel ver, zéér ver moeten gaan. Naar verluidt zou Trebel met zijn nieuw contract de best betaalde speler uit de clubgeschiedenis worden. Tot voor kort was die eer voor Teodorczyk weggelegd met 1,7 miljoen euro netto per jaar. Trebel zou daar boven zitten en bij de 2 miljoen euro netto per jaar verdienen.

Het is te hopen voor de Anderlecht-fans dat dit sterk verbeterde contract niet hetzelfde effect heeft bij Trebel als destijds bij Teodorczyk. De Pool bakte er na zijn enorme loonsverhoging nauwelijks nog iets van bij Anderlecht. Die boodschap gaf Luc Devroe Trebel gisteren alvast mee. Devroe was alles behalve tevreden over de prestatie van Trebel tegen Club Brugge.