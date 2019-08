Anderlecht gebruikte na drie speeldagen al 22 (!) spelers PJC/TLB

10 augustus 2019

Het is stilaan hogere wiskunde -mits enige zin voor overdrijving. Na amper drie competitiewedstrijden heeft Anderlecht al 22 spelers opgesteld. Een aantal dat de komende weken nog zal oplopen, want bijvoorbeeld aanwinst Kemar Roofe moet nog zijn eerste minuten maken. Tegen KV Mechelen speelden twee jongens voor het eerst dit seizoen: de 17-jarige Killian Sardella debuteerde op rechtsachter, Isaac Kiese Thelin viel in - hij is eindelijk fit.

De 22 spelers die dit seizoen al speelminuten kregen in het shirt van paars-wit:

Doelmannen: Thomas Didillon, Hendrik Van Van Crombrugge

Verdedigers: Vincent Kompany, Philippe Sandler, Sebastiaan Bornauw, Hotman El Kababri, Sieben Dewaele, Edo Kayembe, Killian Sardella, Elias Cobbaut, Marco Kana,Thierry Lutonda

Middenvelders: Peter Zulj, Michel Vlap, Yari Verschaeren, Samir Nasri, Anouar Ait El Hadj

Aanvallers: Pieter Gerkens, Jérémy Doku, Francis Amuzu, Isaac Kiese Thelin, Luka Adzic

