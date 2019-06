Anderlecht gebruikt foto van Antwerp-supporters om VIP-tickets aan te prijzen: “Wij vragen een compensatie ” Redactie

07 juni 2019

07u34 16

Nu ‘Vince the prince’ terug is in het Astridpark, steekt Anderlecht een tandje bij. Met een nieuwe campagne wil de club VIP-arrangementen aan bedrijven verkopen, onder het motto: ‘We brought our Kompany. Now it’s time to bring yours.’ Maar bij de mail staat een beeld van drie supporters van... FC Antwerp.

Extra pijnlijk: het beeld komt van de match Anderlecht-Antwerp van 7 april - die de Brusselaars met 1-2 verloren. Eén van de mannen op de foto schakelde al een advocaat in. “Wij vragen dat Anderlecht een compensatie voorstelt”, klinkt het. “Omdat zij het portret van mijn cliënt gebruikt hebben zonder toestemming, terwijl hij een Antwerp-supporter in hart en nieren is”, zegt Tom Rombouts in de Mediahuis-kranten.

