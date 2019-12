Anderlecht gaat weer de boot in mét Kompany: “Laat iedereen maar praten. Ik geef nooit op” ODBS

01 december 2019

17u01

Bron: Telenet PlaySports/Proximus Sports 2 RSC Anderlecht Anderlecht is terug naar af. Verlies tegen KV Oostende, ploeg die voor het laatst nog eens kon winnen op 24 augustus. En dat net bij de terugkeer van speler-manager Vincent Kompany. Wie meteen na de match een teneergeslagen kapitein had verwacht, kwam bedrogen uit. “Vandaag kwamen we kwaliteit te kort. Maar meer dan ooit blijf ik geloven in ons project”, sprak de architect van het Anderlecht 2.0.

Kompany sprak na de 3-2-nederlaag eerst de gefrustreerde fans in het uitvak toe. “Niet meer dan logisch dat ze kwaad zijn, daar hebben ze alle recht toe. Ik ben ook kwaad en ontgoocheld. In deze match hebben we te veel hoogtes en laagtes gekend. Vijf minuten dat we goed speelden en kansen creëerden, maar dat viel dan te snel weer weg. Dat is een gebrek aan kwaliteit. Een grote kans net niet afwerken, een penalty die niet binnengaat. Je vindt nog wel de aansluiting in de slotfase, maar uiteindelijk was het gewoon niet goed genoeg.”

Natuurlijk is dit vervelend en erg frustrerend. Maar dat geeft me alleen maar meer wil om er nog harder voor te gaan Vincent Kompany

Geen compromissen

Opvallend dat Anderlecht een eerste keer verliest onder Vercauteren net bij de rentree van Kompany. Het lijkt wel alsof het niet wil lukken met de speler-manager in de ploeg. Zes keer met Kompany in de basis, maar vier keer onderuit en twee keer gelijk. “Ja, daar zal nu natuurlijk over gepraat worden”, aldus Kompany resoluut. “Dat het niet lukt met mij. Laat ze allemaal maar praten. Logisch. Ik geef niet op hoor, zeker niet met de club van mijn hart. Ik ben een geboren winnaar. Natuurlijk is dit vervelend en erg frustrerend. Maar dat geeft me alleen maar meer wil om er nog harder voor te gaan. Zonder compromissen te sluiten. Dat zou er ons immers alleen maar toe leiden dat we opnieuw verzeild geraken in de situatie waarin we nu terecht zijn geraakt. Vergeet die lange haal naar voren. Het moet gewoon beter, zowel voor mezelf als voor het team. Dat is de enige conclusie na vandaag.”

Anderlecht wacht donderdag een belangrijke match, met een bekerduel in Moeskroen. “Alle matchen zijn nu gewoon belangrijk. Of dat competitie is of beker”, besloot Kompany, die -in tegenstelling tot Vercauteren- ref Laforge niets verweet. “Ik heb hem gewoon gevraagd waarom de blessuretijd niet langer duurde dan zes minuten. Ik had immers het gevoel dat we langer dan tien minuten niet aan spelen toekwamen. Maar geen probleem hoor.”

Van Crombrugge: “Collectieve wanprestatie”

Ook doelman Van Crombrugge sprak duidelijke taal. Hij had het over een gebrek aan inzet en concentratie. “Dit is het gevolg van een slechte attitude op het veld. Een collectieve wanprestatie. Te weinig spelers op niveau. Als je dan ook nog eens individuele fouten maakt, wordt het héél moeilijk.” Eén van die individuele fouten, maakte Van Crombrugge zelf toen hij zich na een terugspeelbal van Kana misrekende in het uitvoetballen. Akpala kon er zo 1-0 van maken. “Ik zag Akpala niet komen. Maar ik handel ook gewoon te traag. Kijk, ik ben ook een mens die fouten kan maken. Je probeert dat natuurlijk te vermijden, maar dat kan gebeuren. ‘t is nu ook niet dat ik plots alle vertrouwen kwijt ben, de ploegmaats mogen me blijven aanspelen. Dit zijn leermomenten voor een keeper. Helaas was het vandaag zo’n match dat je die cash betaalt.”