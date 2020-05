Anderlecht gaat samenwerken met Racing Mechelen: “Opsporen van jonge talenten uit de regio zal beide clubs ondersteunen” ABD

11 mei 2020

10u22 0 Anderlecht Anderlecht en Racing Mechelen gaan samenwerken op vlak van jeugdwerking. Dat maakte paars-wit zopas bekend. “De uitwisseling van kennis en opsporen van jonge talenten uit de regio zal beide clubs ondersteunen”, klinkt het.

Anderlecht start vanaf volgend seizoen een officiële samenwerking met traditieclub Racing Mechelen, dat afgelopen seizoen de promotie naar derde amateur afdwong. “Racing Mechelen is niet alleen een club met naam en faam maar is er ook in geslaagd om een duidelijke visie inzake jeugdopleiding neer te zetten en te implementeren”, aldus Jean Kindermans, hoofd opleidingen van paars-wit. “Ik ben er van overtuigd dat de uitwisseling van kennis en het opsporen van jonge talenten uit de regio beide clubs zal ondersteunen op midden lange termijn.”

En ook François De Keersmaecker, ex-bondsvoorzitter en huidig voorzitter van Racing Mechelen is opgetogen met de samenwerking. “Het is een eer voor Racing Mechelen dat een monument in het Belgische voetbal als RSC Anderlecht met ons in zee gaat. Marketing-gewijs, maar dit is vooral vanuit sportief oogpunt zeer belangrijk.”

Zevende partnerclub

Voor Anderlecht is Racing Mechelen de zevende club waarmee het een soortgelijke deal sluit. Ook met K. Berchem Sport, KFC Turnhout, KFC Heur-Tongeren, Eendracht Mazenzele Opwijk, KSV Oudenaarde en Tempo Overijse heeft RSCA een samenwerking lopen.

#RSCA en Racing Mechelen worden partners 👉 https://t.co/GfYcPyTHVh



Le RSCA et le Racing Mechelen sont partenaires 👉 https://t.co/ABaML5IfXE #IYWT #COYM pic.twitter.com/UMgXZmqOf3 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Topnieuws: groen-wit en paars-wit bundelen de krachten in hun jeugdopleiding 💚!



👉 https://t.co/vHfk16BHeX pic.twitter.com/lra0Y0Fwmu K. Racing Club Mechelen(@ krcmechelen) link