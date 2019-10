Anderlecht gaat praten met harde kern om problemen in Charleroi te vermijden Pieter-Jan Calcoen & Alain Ronsse

01 oktober 2019

06u30 1 Anderlecht Zelfs Marc Coucke was erbij. Samen met Vincent Kompany en Michael Verschueren heeft hij gisteren lang overlegd over de crisis bij Anderlecht. Deze week nodigt de club de harde kern uit.

Net na 7 uur ‘s avonds voerde de chauffeur van Marc Coucke de Anderlecht-preses richting zijn woning in Merelbeke. Michael Verschueren had niet veel later Vincent Kompany op zijn passagierszetel zitten. Voor het trio kwam zo een einde aan een lange dag, waarin volop gedebatteerd werd over de dramatische resultaten.

Zes punten na negen wedstrijden heeft Anderlecht onder Kompany, wat maakte dat de speler-manager gisteren bij het bestuur werd geroepen om uit te leggen hoe het zover gekomen is. Of Kompany zich goed kon verweren en of hij kritische vragen kreeg, werd angstvallig geheimgehouden. Verschueren en Coucke antwoordden beiden niet via WhatsApp en namen hun telefoon niet op, maar insiders spreken van “logisch overleg”. “Het zou erger zijn mochten we in deze context níet praten.”

Sámen alles oplossen

Zondagavond al was uitgelekt dat Verschueren Kompany uitleg zou vragen over het verval. Was het voetbal de eerste matchen nog goed, dan is dat de laatste wedstrijden niet langer het geval.

Desondanks wordt intern allerminst aan Kompany’s positie getwijfeld. Men verwacht eerder dat Coucke en Verschueren mét Kompany op zoek gingen/gaan naar oplossingen. Niet naar schuldigen.

De agenda van de beleidsbepalers op paars-wit was goed vol gisteren. Naast het crisisoverleg reikte Anderlecht de stilaan furieuze supporters de hand. Volgens onze info inviteert de clubleiding eerstdaags een delegatie van de harde kern. Dit om te peilen naar de frustraties en verzuchtingen van de fans, maar daarnaast wil RSCA ook vermijden dat het op Charleroi tot supportersgeweld komt, zoals dat in april nog gebeurde. Toen moest de partij op Standard stilgelegd worden nadat er vanuit het bezoekersvak vuurpijlen op het veld beland waren - Anderlecht hield er een voorwaardelijke match achter gesloten deuren aan over. Nog in die play-offs uitten fans hun woede aan de poorten van het stadion.

Wat op Mambourg?

Een rondvraag bij de achterban leert ons dat er op dit moment geen concrete plannen zijn om op Charleroi een signaal te sturen. Dat betekent uiteraard niet dat het sowieso rustig blijft. Acties van individuen zijn nooit uitgesloten en de verwachting is dat het moeilijk wordt om de ruim 1.500 Brusselaars op Mambourg rustig te houden als het scoreverloop in het nadeel van RSCA is. Dan is er grote kans op protest.

De politie van Charleroi is in elk geval op zijn hoede. Morgen zitten de plaatselijke ordediensten samen met de club om al dan niet voor verscherpte veiligheidsmaatregelen te kiezen.