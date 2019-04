Anderlecht gaat niet akkoord met thuismatch zonder publiek na gestaakt duel op Sclessin: “De hooligans wrijven zich in de handen” PJC/GVS/XC

25 april 2019

15u11

Bron: Eigen berichtgeving 9 Anderlecht Anderlecht gaat niet akkoord met de thuismatch achter gesloten deuren die Bondsprocureur Kris Wagner vorderde na de gestaakte wedstrijd tegen Standard (12 maart). “Die sanctie snijdt niet de hooligans in het vel, maar wel de economische leefbaarheid van de club”, klonk het bij advocaat Luc Deleu. Paars-wit legt zich wel neer bij de boete en de forfaitnederlaag. Nu buigt de Geschillencommissie Hoger Beroep zich over de zaak, maar er wordt vandaag geen uitspraak meer verwacht.

Bondsprocureur Kris Wagner kwam als eerste aan het woord en vorderde zoals verwacht één match achter gesloten deuren, de maximumboete van 5.000 euro, een forfaitnederlaag en in de komende wedstrijden sensibiliseringsboodschappen over pyrotechnisch materiaal. “Er moet een duidelijk signaal gegeven worden”, klonk het.

Anderlecht-advocaat Luc Deleu startte nadien zijn betoog: “We tillen zeer zwaar aan de feiten. Het moet duidelijk zijn dat we dit gedrag onmogelijk kunnen accepteren. Anderlecht is bereid om maximaal, en zelfs meer dan de voetbalwetgeving vraagt, de fysieke integriteit van de supporters te beschermen.”

Vervolgens richtte Deleu zich tot Wagner: “U hebt gelijk, maar trekt de verkeerde conclusies. Want wie lacht er nu in zijn vuistje? De hooligans, het crapuul en de voetbalhaters, zoals u ze noemt. En wie loopt de sancties op?” Deleu twijfelt sterk of het gedrag wel degelijk van supporters van paars-wit kwam. “We hebben onze stewards en spotters actief laten zoeken, maar niemand van de heethoofden werd herkend. Nochtans kennen zij onze fans. Deze acties behoren niet tot de cultuur van Anderlecht, haar supporters en zelfs niet haar harde kern. We kunnen het niet bewijzen, maar zijn er vrij zeker van dat de heethoofden geen Anderlecht-supporters waren. Aan die situatie hadden wij van Anderlecht niets kunnen veranderen.”

De gevorderde forfaitscore en geldsom accepteert Anderlecht. “2-0 of 5-0, dat maakt weinig uit. Ook met de boete hebben we geen probleem”, stelde Deleu. Maar een thuismatch zonder publiek wil de club vermijden. “De match achter gesloten deuren betwisten we. Die sanctie snijdt niet de hooligans in het vel, maar wel de economische leefbaarheid van de club.” De bruto-ontvangsten bij een thuismatch tegen een club uit de G5 bedragen 1.366.000 euro. Tegen een club niet uit de G5 is dat 1.255.000 euro. “U zou 20.000 supporters straffen, de medewerkers en de vrijwilligers van de club. En de hooligans wrijven zich intussen in de handen.”

Nu buigt de Geschillencommissie Hoger Beroep zich over de zaak. Mogelijk valt de beslissing over de boete of forfaitscore vroeger dan het besluit of Anderlecht al dan niet één match achter gesloten deuren moet afwerken. Een uitsprak wordt niet meer vandaag verwacht. Als Anderlecht en/of het bondsparket niet akkoord gaan met de uitspraak, kunnen ze terecht bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Verschueren: “Bewezen dat het niet om onze eigen fans gaat”

Bij onze man ter plekke reageerde Anderlecht-manager Michael Verschueren op de zaak. “Wij kunnen ons schikken in de boete en de forfaitscore, maar waar wij niet akkoord mee kunnen gaan is de wedstrijd zonder supporters”, herhaalde Verschueren. “Het is bewezen dat het niet om onze eigen fans gaat én de andere supporters moeten niet gestraft worden. Preventie in onze club is massaal aanwezig, ik ga ook meer tijd steken in overleg met de verschillende supportersgroepen.”

“De finaliteit is dat dit niet meer mag gebeuren. Dan geloof ik meer in sensibiliseringscampagnes en overleg dan het straffen van fans op basis van één wedstrijd. Hoe bewijzen dat het niet onze fans waren? Voor en na de wedstrijd zijn er op sociale media duidelijk tekenen geweest dat er groepen van andere clubs aanwezig waren. Meer kunnen wij ook niet bewijzen. Die mensen zijn onbekend.”

Voor Anderlecht was manager Michael Verschueren en Bert Van der Auwera aanwezig. Ook scheidsrechter Erik Lambrechts volgde de zitting. Die zei dat naar zijn mening de spelers geen rechtstreeks gevaar liepen, maar de match voortzetten onmogelijk bleek. “Dan zouden er nog pijlen en bommen hebben rondgevlogen.”

Tot drie keer toe vielen er vanuit de paars-witte tribunes vuurpijlen op het terrein. Ondanks twee waarschuwingen - via de stadionomroeper en na een tijdelijke stillegging - keerde de rust niet terug, waardoor Lambrechts conform het veiligheidsprotocol de match na een halfuur afblies bij een 2-0 stand.