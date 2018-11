Anderlecht gaat internationaal: paars-wit trekt naar China en Amerika, Luc Devroe krijgt nieuwe functie binnen sportieve cel MDB

28 november 2018

11u05 16 Anderlecht Sportief manager Michael Verschueren heeft vandaag op een persconferentie de structuur van Anderlecht 2.0 uit de doeken gedaan. Het opvallendst: paars-wit gaat samenwerken met clubs en federaties uit China en de States om zich zo internationaal te vermarkten en vers kapitaal aan te boren. Luc Devroe van zijn kant blijft aan boord en wordt de rechterhand van de nieuwe technische directeur die in december wordt aangesteld.

In aanwezigheid van voorzitter Marc Coucke en de nieuwe assistent-manager Pär Zetterberg heeft sportief manager Michael Verschueren vanmiddag toelichting gegeven over de nieuwe structuur van Anderlecht. Daarbij wil paars-wit vol de kaart van de jeugd trekken. Opvallend is het project ‘In Youth We Trust’. Anderlecht wil namelijk samenwerken met een Chinese en Amerikaanse clubs en federaties om zo jonge talenten op te sporen. “We zijn momenteel in gesprek met twee Chinese clubs. Het wordt een digitaal project dat draait rond data. We mikken op 2020. Het is er in ieder geval het momentum voor. Bijvoorbeeld Vincent Kompany of Romelu Lukaku zijn spelers die iedereen ter wereld kent en uit onze academie komen. Van hun bekendheid en uitstraling moeten we profiteren”, vertelde Michael Verschueren die daar Aaron Kanwar - sinds twee maanden aan het hoofd van de International Development-cel - voor zal inschakelen. “Ik was al werkzaam in de sport - bij de ATP en in het hockey - en heb de club altijd bewonderd”, aldus Kanwar die ook in Brussel woont.

“We willen ons imago in het buitenland versterken”, legde Verschueren uit. “Clubs als Juventus en Real Madrid halen 60 procent van hun inkomsten buiten hun nationale markt. We hebben hierbij wat achterstand, ook op clubs uit Portugal en Nederland. Maar als we het slim aanpakken kunnen we op twee jaar tijd de nodige stappen zetten.”

Anderlecht wil dus volop de kaart van de jeugd trekken, ook in het eerste elftal. “Onze academie behoort tot de 25 beste van de wereld”, vertelde Verschueren. “Daar zijn we fier op, en we gaan er in de toekomst nog meer in investeren. We zullen de infrastructuur verder ontwikkelen, en sterk inzetten op de omkadering. We willen onze academie versterken met voormalige topspelers, zij moeten een winnaarsmentaliteit op elk niveau installeren. Vandaag bestaat 36 procent van onze A-kern uit spelers die ‘homegrown’ zijn. We zullen er alles aan doen om dat cijfer in de toekomst hoog te houden. We hebben formidabele jongeren gezien tegen STVV, maar we kunnen niet competitief zijn met alleen maar jongeren. We moeten een goede balans vinden zodat de ploeg goed kan functioneren. Vanaf nu moeten elk seizoen minstens twee jeugdspelers hun kans krijgen in het eerste elftal”, vertelde Verschueren.

Luc Devroe blijft aan boord

De functie van technisch directeur blijft wel nog vacant. “Dat is iets voor midden december. Op dit moment zijn we aan het praten met meerdere personen”, zei Verschueren. Wel gaf hij al mee dat de transfercel fel aangepast zal worden. Zo blijft Luc Devroe wel degelijk aan boord: hij wordt de rechterhand van die nieuwe directeur en zal zo een belangrijke stem blijven hebben binnen het transferbeleid. Daarbovenop wordt er ook een apart transfercomité opgericht. “Met mensen die voetbal ademen”, benadrukt Verschueren. “Zo gaan we bekijken hoe we ons gaan versterken en op welke posities we dat gaan doen.”

Voordat Verschueren aan zijn uiteenzetting begon, besprak hij eerst even het thema Vranjes. De verdediger van Anderlecht plaatste een foto op Instagram van de fans van AEK Athene die gisteren voor het Champions League-duel met Ajax de bezoekende fans met vuurpijlen bekogelden. “Welcome to hell”, klonk het bij Ognjen Vranjes (lees er HIER meer over). “It’s all about being a champion. We hebben vandaag een speler in de selectie die zich niet gedraagt op de manier waarop ik het wil”, tikte Verschueren Vranjes op de vingers. “Ik distantieer me volledig van het Instagramverhaal van Vranjes en zal daar met hem ook een gesprek over voeren.”