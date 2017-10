Anderlecht-fans willen trip naar PSG boycotten FEL

Photo News

Een worstcasescenario dreigt. Mogelijk kan Anderlecht niet op de steun van zijn fans rekenen tijdens de vierde speeldag van de Champions League op PSG. Al twintig supportersclubs hebben laten weten dat ze de verplaatsing boycotten. Oorzaak is de regeling waardoor ze verplicht per bus en onder politiebegeleiding moeten afreizen naar Parijs, wat maakt dat een citytrip onmogelijk is. Als alternatief heeft de achterban paars-wit gevraagd om voor de partij een groot scherm te plaatsen op één van de parkings rond het stadion. De club beraadt zich over dat idee.