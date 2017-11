Anderlecht-fans willen extra uitleg: "We vragen ons af wat de plannen van de genoemde kandidaat-kopers zijn" PJC/RN

07u57 0 Photo News Anderlecht Het was onvermijdelijk een gespreksonderwerp op de supportersbussen richting Moeskroen: de nakende overname van Anderlecht. "We hebben gegrapt dat we misschien allemaal onze spaarpot moeten aanspreken om de club in handen te krijgen", reageert Ludo Coninx, lid van de Fan Board.

"Dat is in elk geval beter dan een koper zonder clubliefde. (zucht) Wij vragen ons af wat de plannen van de genoemde kandidaat-kopers zijn. De familie Vanden Stock heeft een hart voor Anderlecht, wij hopen dat de nieuwe eigenaar net zo begaan is met de toekomst van de club en niet enkel winst wil maken. Kijk, wij wachten af - wat extra uitleg van de directie zou goed zijn."

Anderlecht hulde zich dit weekend in stilzwijgen, op een kort communiqué na: "RSCA wordt regelmatig gepolst om mee samen te werken. Dat gaat van sportieve tot zakelijke samenwerkingen. De club bestudeert de voorstellen minutieus en ze worden beoordeeld op de meerwaarde voor de club. Er geldt één duidelijke norm: RSCA moet er sportief en financieel beter van worden op de lange termijn. RSCA communiceert uitsluitend als er een officieel akkoord is. De club onthoudt zich verder van alle commentaar."

Zowel genoemde kandidaat-kopers Wouter Vandenhaute, Paul Gheysens als diens club Antwerp wensten gisteren nog niet te reageren. (PJC/RN)

Nick Dierickx

Nick Dierickx

Meer over Anderlecht

RSCA

sport

sportdiscipline

voetbal