Anderlecht-fans verwelkomen Vincent Kompany met reuzentifo Redactie

28 juli 2019

15u19 0

En of de fans van Anderlecht blij zijn dat Vincent Kompany terug is. Bij de intrede van beide teams op het veld ontrolde de RSCA-aanhang een reuzentifo voor ‘The Prince’. Toen zijn naam werd afgeroepen bij de opstellingen, gingen de decibels met een forse ruk de hoogte in. Kompany speelde zijn laatste competitiewedstrijd in het shirt van paars-wit op 28 januari 2006. Anderlecht verloor met 2-0 op het veld van het toenmalige Germinal Beerschot na twee goals van Jurgen Cavens.