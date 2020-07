Anderlecht en STVV voetballen in augustus zonder publiek in eigen huis: “400 mensen of achter gesloten deuren, dat maakt eigenlijk heel weinig verschil” TLB/PJC

24 juli 2020

12u02 38 Anderlecht Een grote verrassing is het niet, maar Anderlecht en STVV hebben alvast beslist om hun deuren niet open te stellen voor de eerste thuismatchen van de nieuwe competitie.



Anderlecht had een plan klaarliggen om 3.000 fans te ontvangen in het Lotto Park. Maar nu voorgeschreven is om het bij 400 mensen te houden, beslist de recordkampioen na overleg met de gemeente en de ordediensten om zeker in augustus achter gesloten deuren te spelen.

Het gaat in eerste instantie om de wedstrijden tegen Moeskroen (16/8) en Eupen (23/8). Enkel de spelers en staf van beide ploegen, de delegaties van beide clubs, de medewerkers van de tv productie, de media en de noodzakelijke operationele medewerkers zullen toegelaten worden in het Lotto Park.

#RSCA zal geen fans toelaten. Dat betreurt de club, want het had een plan klaar voor 3.000 toeschouwers. https://t.co/st9UItnjep Pieter-Jan Calcoen(@ PJCalcoen) link

“Zo weinig mogelijk risico’s”

“We hebben deze moeilijke beslissing genomen na de recente ontwikkelingen van de pandemie”, zegt CEO Karel Van Eetvelt. “Samen met de gemeente Anderlecht kiezen we ervoor om het algemeen belang te dienen door zo weinig mogelijk risico’s te nemen op vlak van de volksgezondheid. En of het nu achter gesloten deuren of voor 400 mensen is, dat maakt eigenlijk heel weinig verschil. Want wij moeten het bezoekende bestuur en de bezoekende spelers met hun entourage ontvangen. Daar moet je al een hele organisatie voor opzetten. Je zit dan heel snel aan een honderdtal mensen. Het is gewoon een selectie maken in een bestand van bijna 20.000 mensen, om er daar 200 uit te halen. Dan maak je gewoon veel te veel mensen ongelukkig en dat is niet oké.”

STVV volgt Anderlecht

Ook STVV speelt zijn thuisduels in augustus achter gesloten deuren. Op de openingsspeeldag ontvangt het... Anderlecht (09/08), ook in de wedstrijd tegen Cercle Brugge (24/08) zullen er op Stayen geen fans welkom zijn.

Ongetwijfeld zullen er nog teams volgen. “Oorspron­kelijk wilden we 3.500 mensen in verschillende bubbels toelaten”, klonk het al in Genk. “Dit om hen iets te bieden en voor een beetje beleving te zorgen. Met amper 400 fans heeft dat nog weinig zin.”

🐥📣 STVV speelt haar thuiswedstrijden in augustus achter gesloten deuren!



➡ Meer info via https://t.co/NWeZNi9e0b#STVV #CanaryForever #JPL pic.twitter.com/zM1DIHsrOh STVV(@ stvv) link

Studie Pro League

De Pro League had ook al een studie klaar om 1.000, 5.000 of zélfs 15.000 supporters in augustus op een verantwoorde manier te verwelkomen. Niet dus. De Veiligheidsraad houdt wat betreft outdoor sportevenementen vast aan de maatregel uit fase 4 van 400 toegelaten toeschouwers – door het stijgend aantal coronabesmettingen maakt men in de zogenaamde fase 5 geen uitzondering voor grote voetbalstadions. Premier Wilmès (MR) zette wel de deur op een kier voor competitiematchen met meer fans in september.

