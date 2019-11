Anderlecht en Sambi Lokonga maken contractverlenging bekend: “Eén van de grootste talenten uit onze Youth Academy” DMM

25 november 2019

14u43 6 Anderlecht Goed nieuws voor de toekomst van Anderlecht. Paars-wit kondigde de contractverlenging van Sambi Lokonga aan. De 20-jarige middenvelder tekende bij tot 2023.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Sambi Lokonga heeft bijgetekend bij Anderlecht. Paars-wit lichtte eerder al de optie in het aflopende contract van de middenvelder en was zo tot eind volgend seizoen al zeker van de diensten van Sambi Lokonga. Toch wilden club en speler langer met elkaar door. Al moest dat voor Lokonga wel aan de juiste voorwaarden.

Na enkele weken onderhandelen is er nu eindelijk witte rook. Lokonga tekent nu definitief bij tot 2023. Het was Paul-José Mpoku die de zaken van zijn jongere broer mee behartigde. Dat de Standard-speler fungeerde als begeleider van een Anderlecht-middenvelder zorgde voor heel wat discussie. De bond en de spelers zelf zagen er geen graten in.

“Hij is er gewoon als mijn broer, niet als makelaar”, klonk het Sambi Lokonga. “We hebben thuis eens goed gelachen met de ophef. Ergens kan ik de mensen begrijpen, want dit kan raar overkomen, maar er is echt geen probleem - we hebben onze principes.”

Verschueren: “Eén van de grootste talenten uit onze Youth Academy”

Sportief directeur Michael Verschueren is opgetogen met de contractverlenging van Lokonga: “De speler en zijn management hebben zich heel constructief opgesteld tijdens de onderhandelingen. Als club voelden we dat Sambi dankbaar en gelukkig is met de kansen die hij hier heeft gekregen.”

“Ook tijdens zijn lange revalidatieperiode zijn we hem blijven ondersteunen, omdat we absoluut geloven in zijn kwaliteiten. Sinds zijn invalbeurt tegen Standard heeft hij zich gemanifesteerd tot een belangrijke schakel op ons middenveld. De contractverlenging is een goeie zaak voor beide partijen. Sambi is één van de grote talenten, die uit onze Youth Academy is doorgegroeid naar het eerste elftal. Hij kan zich hier nu verder ontwikkelen om dan een grote stap te zetten, zoals anderen hem hebben voorgedaan.”

Sambi Lokonga: “Ik ben een kind van Neerpede”

Ook Albert Sambi Lokonga zelf heeft altijd aangegeven dat hij een verlengd verblijf bij RSC Anderlecht wel zag zitten. “Ik ben een kind van Neerpede natuurlijk. Dit is mijn club sinds mijn elfde (2010). Hier in het eerste elftal spelen, was ook mijn grote droom. Begin dit seizoen voelde ik het vertrouwen van Vincent Kompany, van de staff, van de hele club.”

“Nu moet ik mezelf bij Anderlecht eerst nog verder bewijzen, mijn kwaliteiten ten volle laten rijpen én proberen bij te dragen tot de nieuwe sportieve successen waar de club en zijn fans naar verlangen. Mij resten hier nog uitdagingen genoeg tot 2023. Dus verleng ik mijn contract met volle goesting.”