Anderlecht dicht bij verlenging van contract Yari Verschaeren: “Hij voelt oprecht liefde voor de club” Pieter-Jan Calcoen

19 maart 2019

08u15 0 Anderlecht Play-off 1, interlands met de beloften en examens. ‘t Is spartelen voor Anderlecht-speler Yari Verschaeren. Extra stimulans: een nieuw contract.

In amper enkele maanden tijd op het hoogste niveau is iedereen het erover eens: Verschaeren is een groot talent. Eén dat Anderlecht uiteraard langer aan zich wil binden. Verschaeren ligt vast tot slechts 2020, aan bescheiden voorwaarden. Inmiddels heeft ook het buitenland hem al ontdekt - het Nederlandse blad ‘Voetbal International’ besteedde zelfs een uitgebreid artikel aan hem - paars-wit speelt dan ook kort op de bal. Het verwacht op korte termijn de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst af te ronden. “We zitten in de laatste rechte lijn”, bevestigt sportief manager Michael Verschueren. “Ik heb er vertrouwen in dat we snel nieuws zullen hebben.”

Het zijn woorden die Jean Kindermans, hoofd opleidingen bij Anderlecht, plezieren. “Ik ken Yari al jaren, hij voelt oprechte liefde voor Anderlecht. We moeten zulke jongens koesteren. Hopelijk blijft hij nog een paar jaar en is hij nadien onhoudbaar. Het zou betekenen dat hij, net als Tielemans en Lukaku in het verleden, de club ontgroeid is. En dat we er veel plezier aan gehad zullen hebben.”

Maar eerst die play-offs. Zijn mama gelooft er alvast in: “Pas op, het ís loodzwaar, maar dat is het altijd geweest. Ik hoop dat ik gelijk krijg en dat er geen terugval komt.” Anderlecht en beloftencoach Walem, die hem deze zomer wil meepakken naar het EK in Italië, duimen vurig mee.