Anderlecht-coryfeeën luiden de alarmbel niet: "We gaan toch niet janken na vijf wedstrijden?" Mathieu Goedefroy

27 augustus 2018

22u21 0 Anderlecht Werd met de nederlaag op Club Brugge de euforie rond het ‘new look’ Anderlecht doorprikt? Niet als het van Jan Mulder, Gilles De Bilde en Michel Verschueren afhangt.

De Bilde: "Kums komt nog terug"

"Het is vooral duidelijk geworden dat Anderlecht er ondanks een goede competitiestart toch nog niet helemaal staat", aldus voormalig Gouden Schoen Gilles De Bilde. "Het opvallendste vond ik dat het middenveld – met Trebel en Makarenko die de voorbije weken zo geprezen werden – toch een beetje door de mand viel. Dat geldt ook voor Santini en Dimata. Brugge was gewoon sterker, maar dat heeft ook wel wat te maken met het publiek. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om op Jan Breydel met Anderlecht te spelen." Positief vindt De Bilde dan weer de prestatie van de jeugd. "Amuzu, Saelemaekers en Bornauw hielden zich goed staande in zware omstandigheden. Hein haalde dat na de wedstrijd ook terecht aan. Als coach heb je er nooit baat bij om die jongens af te vallen, zelfs als ze wél door de mand zouden gevallen zijn. Het is maar logisch dat hij ze verdedigt. Anderlecht moet nu zeker niet beginnen panikeren. Club staat maar een puntje voor, Kums moet nog terugkomen én er komen nog play-offs. Geen man overboord."

Mulder: "Anderlecht verdient lof"

"Ik heb op televisie gezegd dat ik die wedstrijd van Anderlecht bedroevend slecht vond, maar dat moet ik terugnemen", lacht Jan Mulder wanneer we hem naar zijn mening vragen. "Dat was te kritisch van mij. Het was gewoon niet al te best in de tweede helft. Er is de voorbije weken veel lof gesproken over dat konings­koppel voorin, maar op Brugge vond ik Dimata en Santini echt niet zo sterk. De overwinning van Club was dan ook verdiend. Bij Anderlecht hoorde ik dat de jonkies ‘op niveau waren’, maar ik vond dat iemand als Bornauw toch net dat tikkeltje beter kan. Hij moet vooral meer aanwezig zijn, met zijn kracht en présence. Maar het is prachtig dat Hein Vanhaezebrouck die jongens achteraf verdedigt, en meer zelfs: hij laat ze in de ploeg staan. Dat is het allerbelangrijkste en alleen al daarvoor verdienen hij en het nieuwe bestuur alle lof."

Verschueren: "Als de jongeren naar Hein luisteren, komt het goed"

"Ik heb de wedstrijd aandachtig bekeken en ik moet eerlijk zeggen: ik heb meer powervoetbal gezien dan wat anders", aldus ex-manager Michel Verschueren. "Nu, ik vind ook dat wij een penalty niet gekregen hebben die volgens mijn bescheiden mening toegekend had moeten worden. Dan sta ik hier vandaag misschien wel met een andere conclusie. Trouwens: we gaan nu toch niet janken omdat we na vijf wedstrijden derde staan? De piepjonge spelers die we laten starten hebben bevestigd, dat is het allerbelangrijkste. Voor hen is het ook een geweldige opsteker dat Vanhaezebrouck hen de hand boven het hoofd houdt. Hij is binnenskamers keihard en eerlijk met hen, maar naar de buitenwereld toe beschermt hij ze. Als al die jonge ‘mannekes’ goed naar Hein blijven luisteren, gaan we er zeker komen."

