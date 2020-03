Anderlecht: Chadli mogelijk deze week terug, Vlap verliest goal op Waasland-Beveren aan Joveljic PJC

03 maart 2020

08u37 0

Hoop doet leven. Er is een kans dat Anderlecht deze week Nacer Chadli (kuit) recupereert. De Rode Duivel is al weken out. Over Kemar Roofe (kuit) is er minder goed nieuws. Hij kende een terugval in zijn revalidatie en zal in de reguliere competitie wellicht niet meer spelen. Amir Murillo incasseerde tegen Waasland-Beveren een pijnlijke tik op de enkel, onderzoeken moeten uitwijzen hoe ernstig hij eraan toe is.

Pech voor Michel Vlap. De Pro League heeft beslist om de 0-1 van Anderlecht op Waasland-Beveren aan Dejan Joveljic toe te kennen. De Serviër raakte het schot van Vlap nog even, waardoor hij de goal op zijn naam krijgt. Vlap blijft zo steken op zeven doelpunten, voor Joveljic is de nul weg. (PJC)