Anderlecht-CEO Van Eetvelt, die vandaag wél juist moment vond om voetbal stop te zetten: "Wie kosten niet aanpast, gaat onderuit"

06 mei 2020



Anderlecht wilde het huidige voetbalseizoen nog hervatten, maar moet van die plannen afzien door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. Toch zegt Karel Van Eetvelt, de CEO van de Belgische recordkampioen, bij VTM Nieuws dat dit het juiste moment was om een streep te trekken onder seizoen ‘19-’20. “We zijn nu anderhalve maand na een moment waarop een aantal clubs een beslissing wilden forceren. Nu zijn we wél goed geïnformeerd, nu weten we wél wat kan en niet kan.”

Het voetbal in het algemeen kan wedstrijden achter gesloten deuren een tijd volhouden, maar niet zeer lang Karel Van Eetvelt

Hoe kijkt Van Eetvelt naar matchen zonder publiek? “Voetbal is een belevingsactiviteit. We moeten er alles aandoen om die beleving terug te organiseren. Maar op een verstandige manier en wanneer het verantwoord is voor de volksgezondheid. Dat is onze opdracht nu als voetbalgemeenschap.” Geen supporters betekent een fiks deel van de inkomsten die wegvallen. “Het voetbal in het algemeen kan dit een tijd volhouden, maar niet zeer lang. Ik bekijk dit als een normaal bedrijf die in een crisis geraakt door externe omstandigheden en de kostenstructuur moet aanpassen door het verlies aan inkomsten. Wie dit niet doet, gaat onderuit. Dat geldt voor Anderlecht, maar ook voor alle andere clubs.”

Van Eetvelt vindt het niet verantwoord om de Anderlecht-spelers op technische werkloosheid te zetten. “We zijn een gemeenschap die kan genieten van heel lage fiscale bijdragen. Wij betalen weinig belastingen en weinig sociale bijdragen op de lonen van onze spelers. Ik vind het niet oké om dan gebruik te maken van solidair opgebouwde systemen. Ik betreur dat een aantal clubs het wel doen.”