Anderlecht-CEO Van Eetvelt, die dit wél het juiste moment vindt om voetbal stop te zetten: “Wie kosten niet aanpast, gaat onderuit”

Het seizoen zit erop, en Anderlecht grijpt weer naast een Europees ticket. Vandaar dat RSCA er zich in maart niet in kon vinden om de competitie stop te zetten. "Verschillende clubs wilden die beslissing toen forcéren, nu zijn we beter geïnformeerd", zei CEO Karel Van Eetvelt bij VTM Nieuws. "De regering maakte duidelijk wat kan en wat niet."

“Ik heb in mijn hele professionele loopbaan nog nooit zo’n crisis meegemaakt. Het is waarschijnlijk de zwaarste sinds WOII - dan weet je dat de impact gigantisch zal zijn. Het voetbal in het algemeen kan dit een tijd volhouden, maar niet zeer lang. Ik bekijk dit als een normaal bedrijf die in een crisis geraakt door externe omstandigheden en de kostenstructuur moet aanpassen door het verlies aan inkomsten.Wie dit niet doet, gaat onderuit. Dat geldt voor Anderlecht, maar ook voor alle andere clubs.”

Vandaar zijn pleidooi om de inkomsten uit het Europese voetbal te verdelen over alle clubs. “Dat zou rechtvaardig zijn. Niet alle clubs konden hun kansen verdedigen en dan moet je een compensatie uitdokteren voor de geleden schade.”

Het voetbal in het algemeen kan wedstrijden achter gesloten deuren een tijd volhouden, maar niet zeer lang Karel Van Eetvelt

De financiële schade zal niet min zijn, zeker nu de vrees toeneemt dat er mogelijk máánden zonder supporters moet worden gespeeld. “De clubs moeten zich nu als een bedrijf gedragen: als de inkomsten dalen, dan moet je je aanpassen, en wie dat niet doet, gaat eraan. Het zal geen business as usual zijn. Ofwel ga je vol in de herstructurering, wat in het voetbal niet evident is, of je kiest, zoals we bij Anderlecht deden, voor een collectief pad. Alle medewerkers leverden inspanningen die ons tot het einde van dit seizoen erdoor helpen. Maar als de situatie nog veel langer aanhoudt, dan moeten we nóg stappen zetten. Ik ga ervan uit dat wij dat niet als enige club doen.”

Van Eetvelt vond het niet verantwoord om de Anderlecht-spelers op technische werkloosheid te zetten. “We zijn een gemeenschap die kan genieten van heel lage fiscale bijdragen. Wij betalen weinig belastingen en weinig sociale bijdragen op de lonen van onze spelers. Ik vind het niet oké om dan gebruik te maken van solidair opgebouwde systemen. Ik betreur dat een aantal clubs het wel doen.”

