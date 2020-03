Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt: “Samen uit, samen thuis en dus moet iedereen een inspanning leveren” PDD/MXG

23 maart 2020

17u20 0

Het zijn drukke eerste maanden voor Karel Van Eetvelt bij Anderlecht. De nieuwe CEO van de recordkampioen loopt door de coronacrisis met z’n club heel wat inkomsten mis en neemt maatregelen: “We hebben vrij snel geschakeld met het hele team. We moeten het maximum doen om de impact zo veel mogelijk te beperken”, luidt het. Op de vraag of de maatregelen noodzakelijk zijn voor Anderlecht is hij klaar en duidelijk: “Ja. Als verantwoordelijke binnen een bedrijf moet je maatregelen nemen om te vermijden dat het slecht afloopt, en dat is wat we gedaan hebben”. Iedereen bij de club moet inleveren, óók de leidinggevenden: “Het is samen uit, samen thuis. Iedereen, dus ook de leidinggevenden, moet op een solidaire manier samen een inspanning doen”.