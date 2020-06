Anderlecht breekt contract Sardella (18) open Pieter-Jan Calcoen

04 juni 2020

18u47 26 Anderlecht Anticiperen. Anderlecht heeft het contract van Killian Sardella (18) opengebroken. Hij tekende zopas voor vijf jaar bij.

RSCA zal deze transferperiode geen zotte uitgaven kunnen doen, wat maakt dat paars-wit in eerste instantie inzet op het behoud van de huidige selectie. Killian Sardella past perfect in dat plan. De overeenkomst van de polyvalente verdediger - hij kan op vier posities achterin uit de voeten - liep slechts tot 2021, maar nu heeft hij een nieuw contract voor vijf seizoenen getekend. “Ik heb niet lang getwijfeld. De omkadering en de sportieve werking van Anderlecht is uniek. Hier krijgen jonge spelers alle kansen. Ik popel om aan het nieuwe seizoen te beginnen zodat ik mij verder kan ontwikkelen om de ploeg bij te staan.”



Dat Vincent Kompany fors in Sardella gelooft, bleek ook afgelopen winter. Toen was een Engelse, kapitaalkrachtige club bereid ongeveer 2,5 miljoen euro op tafel te leggen. Kompany liet de clubleiding evenwel weten dat hij tegen een vertrek was - hij ziet veel groeimarge.

De Brusselaar voetbalt sinds de U10 (2011) voor Anderlecht en debuteerde in 2019 op het hoogste niveau. Ook naast het veld is de jeugdinternational (U21) een talent, hij werkt deze maand zijn middelbare studies af.

“Dat Killian bijtekent, ondanks de concrete belangstelling van andere clubs, is erg belangrijk voor Anderlecht”, aldus sportief directeur Peter Verbeke. “Het behouden van onze eigen opgeleide jonge talenten - en hen pas laten vertrekken naar een Europese topclub wanneer ze daar ook echt klaar voor zijn - is onze prioriteit. Het spreekt voor Killian en zijn ouders dat ze met geduld zijn opleiding bij RSCA willen verderzetten. Killian maakte dit seizoen een opmerkelijke progressie door en dat is zowel zijn verdienste als die van de sportieve staf. Nergens in Europa krijgen jonge spelers immers meer kansen dan bij RSCA.”

