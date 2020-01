Anderlecht boekt makkelijke zege tegen zwak Lugano, Vercauteren: “Vanden Borre speelt straks, maar geen hele match” Pieter-Jan Calcoen in San Pedro del Pinatar

11 januari 2020

12u53 2 Anderlecht Anderlecht en Vincent Kompany zijn 2020 goed gestart. Tegen Lugano was er een makkelijke oefenzege (2-1), Kompany opende de score. Anthony Vanden Borre kwam nog niet in actie, hij zal vanavond spelen tegen Livingston. “Hij zal misschien niet meteen starten, maar het is wel de bedoeling dat hij een deel zal meedoen.”

De gesloten trainingen hebben hun effect niet gemist. Anderlecht, met een team dat veel potentiële titularissen telde, heeft vanochtend tegen Lugano gescoord via een stilstaande fase. Vincent Kompany dook op aan de eerste paal - een beetje zoals hij op het WK tegen Brazilië deed - en devieerde binnen: 1-0.

Was Amuzu voor de pauze niet efficiënt - net als zijn ploegmaats trouwens, RSCA liet zo’n zes kansen onbenut -, dan toonde hij zich na de 1-0 wel koelbloedig. Via een perfect uitgespeelde counter maakte hij er 2-0 van, Colassin zorgde voor de assist. Nu, het moet daarbij gezegd: de Zwitserse subtopper Lugano was niet meteen een geweldige waardemeter. Koffi en zijn makkers bleken… slappe koffie - sorry voor het flauwe woordmopje. En aangezien paars-wit wel op niveau acteerde…

Na de vervanging van Kompany incasseerde Anderlecht nog een tegentreffer. Lugano-speler Lovric had gezien dat Van Crombrugge iets te ver voor zijn doel stond en knalde een vrije trap vanaf ongeveer 35 meter in doel (2-1).

Vanavond werkt Anderlecht een tweede vriendschappelijke wedstrijd af in de Pinatar Arena. Om 18 uur is Livingston uit Schotland de tegenstander. Mogelijk krijgt Anthony Vanden Borre dan speelminuten.

ANDERLECHT: Van Crombrugge; Murillo, Kompany (85’ Kana), Luckassen, Sardella; Kayembe, Sambi Lokonga, Chadli; Doku, Colassin, Amuzu (78’ Lutonda)

DOELPUNTEN: 56’ Kompany (1-0), 64’ Amuzu (2-0), 88’ Lovric (2-1)