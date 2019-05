Anderlecht-bod van 5 miljoen voor Vlap afgewezen Pieter-Jan Calcoen

29 mei 2019

06u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht De kloof is groot. Anderlecht bood Heerenveen 5 miljoen euro voor Michel Vlap (21), maar Heerenveen moest er zelfs niet over nadenken. Het wil 8 miljoen euro.

Elfde. Pás elfde. Het seizoen van Heerenveen verliep erg teleurstellend. De enige opsteker was Michel Vlap, die als aanvallende middenvelder de malaise oversteeg. Het jeugdproduct — hij voetbalt sinds zijn zesde voor Heerenveen en is een publiekslieveling — speelde 34 competitieduels en was daarin goed voor zestien goals en zes assists. Daarnaast werd hij Nederlands belofte-international. Een doorbraak die clubs als Hoffenheim en Anderlecht niet is ontgaan.

Paars-wit nam nu zelfs ­officieel contact op met Heerenveen. Het legde een bod neer van liefst 5 miljoen euro, maar voor de Nederlanders volstond dat niet. Op Neerpede beweren ze dat Heerenveen droomt van 8 miljoen, in Friesland zeggen ze dat ze geen maximumsom vastgelegd hebben — hoe meer, hoe liever. Anderlecht, dat financieel geen overschot heeft en geen Europees voetbal speelt, hoopt dat de vraagprijs nog zakt. Nederlandse collega’s betwijfelen of dat zal gebeuren: Heerenveen heeft niet de economische noodzaak om spelers te verkopen.

De officiële fax van RSCA richting Heerenveen toont wel aan dat het de recordkampioen menens is om Vlap aan te trekken. Het ziet in hem een ideale spelmaker, met scorend vermogen en overzicht, maar beseft tegelijk dat hij allerminst een afgewerkt product is. Vlap mist body — hij is even tenger als de jonge Hans Vanaken — en zijn motoriek kan beter. En kan hij zich hier aanpassen? Per slot van rekening kent hij alleen maar zijn ­vertrouwde omgeving bij Heerenveen.

De vraagtekens nemen echter niet de bovenhand. Paars-wit ziet veel potentieel in Vlap, die voor technisch verfijnd voetbal staat. In die mate zelfs dat het denkt dat hij op termijn meer dan 20 miljoen euro zou moeten kunnen opbrengen.

Wat in het voordeel van Anderlecht spreekt: Vlap heeft wel zin in een overstap naar de Jupiler Pro League. In de play-offs pikte hij zelfs al eens een wedstrijd mee in Brussel. Naar verluidt vond hij dat een aangename kennismaking. “De Belgische competitie is een interessante optie”, zei hij in ­lokale media.

Alleen zal Heerenveen dan wel moeten meewerken...