Anderlecht bevestigt interesse in Vanhaezebrouck, die paar dagen bedenktijd heeft gevraagd

14u32 2 Photo News Anderlecht Anderlecht heeft vanmiddag in een persbericht bevestigd dat het Hein Vanhaezebrouck wil aanstellen als hoofdcoach. "Vanhaezebrouck is op de hoogte gebracht en heeft enkele dagen bedenktijd gevraagd. De club zal te gepasten tijden verder communiceren over dit dossier."

Achter de schermen wordt intussen volop onderhandeld met Vanhaezebrouck en zijn entourage. Het contract voor drie jaar ligt klaar, maar over onder meer het financiële luik en de invulling van de trainersstaf wordt nog gediscussieerd. Verwacht wordt dat er uiterlijk zaterdag een akkoord uit de bus komt.



Vanhaezebrouck zal zondag niet op de bank zitten voor de topper tegen Standard. Coach ad interim Nicolas Frutos bereidt die wedstrijd voor en zal ze zondag ook leiden. Het is de bedoeling dat Frutos daarna assistent wordt van Vanhaezebrouck. Daarover zou tussen de twee coaches al gesproken zijn en beiden zij het idee blijkbaar genegen. Of ook Weilers Zwitserse assistenten David Sesa en Thomas Binggeli mogen aanblijven, is erg twijfelachtig. Verwacht wordt dat Vanhaezebrouck maandag zijn handtekening bij Anderlecht zet, zodat hij van de interlandbreak gebruik kan maken om de ploeg klaar te stomen voor de rest van het seizoen.



