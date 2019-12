Anderlecht-beloften, mét Adrien Trebel, onderuit tegen OH Leuven ABD

09 december 2019

Ook bij de beloften werd er niet gewonnen. De U21 van Anderlecht ging met 2-0 onderuit op het veld van OH Leuven. Een opvallende naam in de basis bij paars-wit was Adrien Trebel. De 28-jarige middenvelder komt terug van een meniscusblessure en wil via de beloftenmatchen ritme opdoen. Zijn laatste wedstrijd met het A-team dateert van 25 oktober tegen Eupen. Van de eerste ploeg kwam ook Sieben Dewaele aan de aftrap. Anderlecht blijft ondanks de nederlaag wel leider in de beloftencompetitie met een bonus van vijf punten op AA Gent.

U21 | OH Leuven 2-0 #RSCA @ FULL TIME ⚽️ #COYM #OHLAND RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

U21 | OH Leuven - #RSCA ⚽️ Kick-off @ 20:00! 💪 Come on you Mauves! #COYM #OHLAND pic.twitter.com/zmQIY7lGAa RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link