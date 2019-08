Anderlecht bakent de rollen af: Kompany vanaf nu de kapitein en leider óp het veld, Davies leider naast veld ODBS

22 augustus 2019

12u22 22 RSC Anderlecht Anderlecht trekt lessen uit de 2 op 12 en het debacle na de pauze in Kortrijk. Op zijn persconferentie vandaag in de aanloop naar de match van morgenavond in Genk, zei Simon Davies dat hij vanaf nu de eerste verantwoordelijke is voor de tactiek naast het veld op wedstrijddagen. Dat moet Kompany in staat stellen zich meer te concentreren op zijn wedstrijd. Voorop in de strijd als leider. Ook symbolisch: de kapiteinsband is vanaf nu de zijne.

Het was even slikken voor paars-wit afgelopen zaterdag. Na twee clean sheets, plots vier tegengoals in één helft. Dat leidde de voorbije dagen tot de nodige gesprekken. Belangrijkste gevolg daarvan, is dat de club de rollen van speler-trainer Kompany en T1 Simon Davies afgebakend heeft. “Kompany moet meer speler zijn tijdens de match”, verwoordde de Welshman het. “Hij moet in staat zijn de ploeg echt te leiden op het veld. Natuurlijk twijfelt er niemand aan dat hij dat kan, maar het is belangrijk dat hij tijdens de match louter één van de spelers is. Zo zal ik, samen met mijn staff, de tactiek naast het veld helemaal op mij nemen. Want je kan dan wel sommige zaken vooraf plannen, tijdens een match gebeuren er toch altijd verrassende dingen. Die pak ik op mij.”

Duidelijkere hiërarchie

“Kijk, we zijn volop op zoek. Naar de spelers die het best in ons systeem en filosofie passen, maar ook naar de juiste omkadering ernaast. We leren elkaar allemaal nog maar pas volop kennen en zoeken onze weg in deze nieuwe situatie. Zo zijn we tot deze beslissing gekomen. De ploeg heeft stabiliteit nodig, laat dat duidelijk zijn. Vinnie houdt echter zo hard van de club, dat hij altijd alles wil geven voor Anderlecht. Elke dag. Dit moet ons toelaten efficiënter en meer resultaatgericht te werken. Op wedstrijddagen zal Kompany zich louter concentreren op de match. Van die duidelijkere hiërarchie kan de club alleen maar de vruchten van plukken.”

“Ik wil ook benadrukken dat dit echt niet gaat om mij of ‘Vinnie’, maar om Anderlecht en zijn fantastische supporters. Het enige wat telt, is dat we elke match leren en beter worden om zo snel mogelijk punten te pakken. Als we winnen morgen, zetten we een kleine stap in de goeie richting. Als we verliezen, zullen we weer veel geleerd hebben.”

Opvallend in Kortrijk was ook hoe Kompany na de pauze zelf defensief niet vrijuit ging. “Wanneer we goals slikken, is dat niet de fout van één speler maar van het collectief. Iedereen maakt fouten. We kunnen niet meer vragen van iedereen om hun best te doen. Gisteren dacht ik nog een vrije dag te hebben en ben ik mijn familie gaan oppikken om iets samen te doen, maar uiteindelijk draaide ook dat uit op een dagje Anderlecht en analyse. We willen zo snel mogelijk beter worden. ‘Get it right’. Onze zaken op orde krijgen. Zodat Anderlecht eindelijk weer kan tonen dat het de beste ploeg van het land is. Neen, dat zal de komende weken niet makkelijk worden met matchen tegen Genk, Standard, Antwerp en Club Brugge. Maar geef ons de nodige tijd en dan ben ik er 100 procent zeker van dat de resultaten volgen.”