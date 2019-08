Anderlecht bakent de rollen af: Kompany vanaf nu de kapitein en leider óp het veld, Davies leider naast veld ODBS

22 augustus 2019

12u22 22

Anderlecht trekt lessen uit de 2 op 12 en het debacle na de pauze in Kortrijk. Op zijn persconferentie vandaag in de aanloop naar de match van morgenavond in Genk, zei Simon Davies dat hij vanaf nu de eerste verantwoordelijke is voor de tactiek naast het veld op wedstrijddagen. Dat moet Kompany in staat stellen zich meer te concentreren op zijn wedstrijd. Voorop in de strijd als leider. Ook symbolisch: de kapiteinsband is vanaf nu de zijne.

Het was even slikken voor paars-wit afgelopen zaterdag. Na twee clean sheets, plots vier tegengoals in één helft. Dat leidde de voorbije dagen tot de nodige gesprekken. Belangrijkste gevolg daarvan, is dat de club de rollen van speler-trainer Kompany en T1 Simon Davies afgebakend heeft. “Kompany moet meer speler zijn tijdens de match”, verwoordde de Welshman het. (dadelijk meer)