Anderlecht anticipeert: na verlenging Doku plant Verschueren nog gesprekken met Neerpede-talenten PJC

22 februari 2020

05u00 0 Anderlecht Anderlecht anticipeert. Jérémy Doku (17) ­tekende gisteren een verlengd en verbeterd contract, Michael Verschueren plant nog ­gesprekken.

Een statement: dat is de contractverlenging tot 2022 van Jérémy Doku. Anderlecht beschouwt de vleugelaanvaller – die de laatste weken ­geregeld in de basiself stond, maar dit weekend ­geschorst is – als een speler die op termijn meer dan 25 miljoen euro moet opleveren. “Als ­jonge speler kan ik nergens beter zitten dan bij Anderlecht”, vindt Doku. “Hij kan hier rustig bouwen aan een grote carrière”, vult Michael ­Verschueren aan.

De handtekening van Doku ­kadert in een ­groter plan op ­Neerpede. Manager Verschueren is dezer dagen, in overleg met Vercauteren en Kompany, druk bezig met de evaluatie van de kern richting volgend seizoen. Jongens voor wie een sleutelrol voorzien is, zoals Doku, ­mogen absoluut niet vertrekken – ­vandaar de opwaardering. ­Verschueren wil nu hetzelfde doen met Marco Kana (17) en ­Antoine Colassin (18), die aan ­bescheiden voorwaarden voet­ballen. Jonge sterkhouders als Yari Verschaeren (18) en Albert Sambi Lokonga (20) liggen nog langdurig vast.

Feel blessed to sign a new contract with @rscanderlecht ✍🏾



Now back to work and I’m ready to give everything for this club 💜 #JD49 pic.twitter.com/jOwtvSAzxe Jeremy Doku(@ JeremyDoku) link

Lege bankrekening

Eerlijk is eerlijk: dat Anderlecht volop inzet op de eigen producten is, is niet alleen (maar wel hoofdzakelijk) een gevolg van de ‘In Youth We Trust’-filosofie. De lege bankrekening is ­immers ook een belangrijke factor. Paars-wit is tot de conclusie gekomen dat het ­financieel moeilijk tot onhaalbaar zal zijn om huurlingen Nacer Chadli (30, AS Monaco) en ­Philippe Sandler (23, Manchester City) nog een jaar te houden. Dure aanwinsten halen, wordt evenmin evident, in die context is het verstandig van Verschueren om te houden wat goed is – Doku en anderen, dus.

Wie deze zomer weg mag, zijn onder meer Davy Roef (26, af­lopend contract) en Adrien Trebel (30). Ook voor de batterij aan ­terugkerende spelers na een uitleenbeurt zoekt RSCA een oplossing.